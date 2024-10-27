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民進黨遇矮子國會驚慌失措 林濁水：心理狀態這麼虛？

記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。(本報系資料照)
民進黨前立委林濁水。(本報系資料照)

憲法法庭日前判決國會改革法案多數條文違憲，民進黨前立委林濁水今天再批，依照通過的改革法案，台灣國會權力仍較美國國會小，頂多從侏儒國會升級為矮子國會，但民進黨整黨上下包括大法官居然驚慌失措，心理狀態淪落到這麼虛弱的程度了？

藍白力推的國會改革法案多象徵爭議條文被宣告違憲，台灣民意基金會董事長游盈隆認為，弔詭的是，民進黨長期主張憲政改造，甚至黨章明文規定追求正名制憲，但15位親綠的大法官卻成為捍衛中華民國憲法的守護神。

林濁水今天發文認為，游評論親綠大法官竟成捍衛中華民國憲法的守護神雖然難聽，卻是事實。林濁水補充，更麻煩的，捍衛的並不是自由派張君勵起草的有限政府分權制衡的中華民國憲法，而是孫文不通的萬能政府、權力分治互維憲法。

此外，游盈隆提到，一向高唱捍衛中華民國憲法的國民黨，這次會同民眾黨力推國會改革立法，以立法之名行憲改之實，試圖將中華民國五權憲法體制，改變成向立法院嚴重傾斜的憲政體制，功敗垂成。

林濁水則有不同意見，他說，通過的改革法案，國會的權力比起美國國會都小到不行，何來變成高度向立法院傾斜的體制？「國會頂多只從侏儒國會升級為矮子國會罷了」。

他質疑，遇到矮子國會，民進黨舉黨上下包括大法官居然就驚慌失措，心理狀態真的淪落到這麼虛弱的程度了？「太不幸了」。

中華民國 民進黨 大法官

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