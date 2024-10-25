柯文哲遭聲請延押 黃國昌批雙標

民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲 涉京華城案，今天聲請延押。民眾黨批評，黨檢媒利用國家機器開啟一連串的司法追殺、政治攻擊，北檢將專家審議通過的容積獎勵，連民眾黨依法申報政治獻金，利用司法工具製造寒蟬效應，押人取供、羅織罪名痕跡斧鑿斑斑。

民眾黨指出，柯文哲放棄遭羈押的抗告權利，籲請檢方窮盡一切方法偵辦，在2個月羈押期滿後，檢方用Ａ案辦B案，以延長羈押為手段，繼續迫害、汙辱柯文哲主席，民眾黨難以接受。

民眾黨立委黃國昌質疑，16年前，面對前總統陳水扁司法案件，時任民進黨 立委賴清德 曾說「羈押傷害人權」，諷刺的是，16年後，如此侵害人權的作法仍持續發生，請問賴總統，為何雙標至此，現在竟透過押人取供方式，追殺政治對手。

民眾黨批評，近２個月來，部分偵辦內容如同連續劇般編造故事，定期餵養特定媒體、名嘴，誘導輿論未審先判，不只北檢以「查無不法」敷衍交代「200％信賴程度」的洩密案，NCC更放任名嘴造謠，「不戴眼鏡是暗號」、「比手勢是串證的摩斯密碼」、「鹹濕簡訊」、「錢藏在化糞池」等荒唐言論充斥在政論節目上，讓柯文哲及其家人與本黨遭千刀萬剮、受盡凌遲，這不只是對柯文哲主及民眾黨造成難以抹滅的傷痕，更是對台灣民主法治產生無法回復的傷害。

民眾黨表示，黨檢媒三位一體的共生集團，在此次司法偵辦中集體現形，各種荒腔走板行徑，正腐化台灣民主法治，讓司法改革變成自欺欺人的話術。「今日柯文哲，明日任何人」當民進黨政府高舉轉型正義的同時，逐漸搭起的綠色新威權，是用民主包裝獨裁，將台灣帶向威權復辟的回頭路。．