我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選倒數 媒體爆中國駭客鎖定川普手機

科技股推升那指創新高 史指道指中止6周連漲

柯文哲遭聲請延押 黃國昌批雙標

記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城案，今天聲請延押。民眾黨批評，黨檢媒利用國家機器開啟一連串的司法追殺、政治攻擊，北檢將專家審議通過的容積獎勵，連民眾黨依法申報政治獻金，利用司法工具製造寒蟬效應，押人取供、羅織罪名痕跡斧鑿斑斑。

民眾黨指出，柯文哲放棄遭羈押的抗告權利，籲請檢方窮盡一切方法偵辦，在2個月羈押期滿後，檢方用Ａ案辦B案，以延長羈押為手段，繼續迫害、汙辱柯文哲主席，民眾黨難以接受。

民眾黨立委黃國昌質疑，16年前，面對前總統陳水扁司法案件，時任民進黨立委賴清德曾說「羈押傷害人權」，諷刺的是，16年後，如此侵害人權的作法仍持續發生，請問賴總統，為何雙標至此，現在竟透過押人取供方式，追殺政治對手。

民眾黨批評，近２個月來，部分偵辦內容如同連續劇般編造故事，定期餵養特定媒體、名嘴，誘導輿論未審先判，不只北檢以「查無不法」敷衍交代「200％信賴程度」的洩密案，NCC更放任名嘴造謠，「不戴眼鏡是暗號」、「比手勢是串證的摩斯密碼」、「鹹濕簡訊」、「錢藏在化糞池」等荒唐言論充斥在政論節目上，讓柯文哲及其家人與本黨遭千刀萬剮、受盡凌遲，這不只是對柯文哲主及民眾黨造成難以抹滅的傷痕，更是對台灣民主法治產生無法回復的傷害。

民眾黨表示，黨檢媒三位一體的共生集團，在此次司法偵辦中集體現形，各種荒腔走板行徑，正腐化台灣民主法治，讓司法改革變成自欺欺人的話術。「今日柯文哲，明日任何人」當民進黨政府高舉轉型正義的同時，逐漸搭起的綠色新威權，是用民主包裝獨裁，將台灣帶向威權復辟的回頭路。．

柯文哲 民進黨 賴清德

上一則

他向汪小菲借錢買名表 沒還錢挨告

下一則

柯文哲帳房「橘子」遭通緝 台外交部證實已註銷護照

延伸閱讀

北檢聲請延押柯文哲、彭振聲 有串、滅證之虞是主要理由

北檢聲請延押柯文哲、彭振聲 有串、滅證之虞是主要理由
帳房橘子轉被告 法界：柯文哲延押機率高

帳房橘子轉被告 法界：柯文哲延押機率高
柯文哲秘書列政治獻金被告 白委不滿媒體北檢串連辦案

柯文哲秘書列政治獻金被告 白委不滿媒體北檢串連辦案
涉謗黃國昌硬上女學生 周玉蔻不認罪 哭訴像螞蟻被輾壓

涉謗黃國昌硬上女學生 周玉蔻不認罪 哭訴像螞蟻被輾壓

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊

趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊