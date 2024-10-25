我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選倒數 媒體爆中國駭客鎖定川普手機

科技股推升那指創新高 史指道指中止6周連漲

台外長訪瓜地馬拉 北京：盼瓜國認清大勢做出正確選擇

記者廖士鋒／即時報導
中國外交部發言人林劍25日在例行記者會上表示，希望瓜地馬拉政府「認清大勢、順應民意，早日作出正確選擇」。（路透）
中國外交部發言人林劍25日在例行記者會上表示，希望瓜地馬拉政府「認清大勢、順應民意，早日作出正確選擇」。（路透）

台灣外交部長林佳龍出訪友邦聖文森及格瑞那丁，將以總統特使身分參加聖文森獨立45周年慶祝活動，並順訪瓜地馬拉、聖露西亞、貝里斯與聖克里斯多福及尼維斯，目前已經抵達瓜地馬拉，而中國外交部則表示，「希望瓜地馬拉政府認清大勢、順應民意，早日作出正確選擇」。

中國外交部發言人林劍25日下午回應林佳龍訪問瓜地馬拉一事表示，有「注意到有關報導」，他強調，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府」。

他指出，「就在53年前的今天，聯合國通過第2758號決議，恢復了中華人民共和國在聯合國的合法席位。全世界183個國家同中國建交的事實充分證明，台灣當局利用『邦交國』搞政治操弄、謀求『台獨』的行徑是徒勞的，無法撼動堅持一個中國原則的時代潮流，也阻擋不了中國必然統一的歷史大勢」。

林劍還說，「越來越多的瓜地馬拉有識之士認識到，同中國建交符合瓜地馬拉國家和人民的根本和長遠利益。我們希望瓜地馬拉政府認清大勢、順應民意，早日作出正確選擇」。

另就共軍與印度軍隊開始從邊境喜馬拉雅附近撤退的消息，林劍表示，「根據中印近期就邊境有關問題達成的解決方案，雙方的一線部隊正在開展相關的工作，目前進展順利」。

邊境 華人 聯合國

上一則

日經：美國為貫徹對中國限制出口 區域管制官派駐AIT

下一則

柯建銘：台憲政史最重要釋憲判決 將展開後續職權修法

延伸閱讀

代表賴清德出訪拉美友邦5國 林佳龍：9天9夜出發

代表賴清德出訪拉美友邦5國 林佳龍：9天9夜出發
俞大㵢備戰說 林佳龍：中國侵台前提下 台灣人當然抵抗

俞大㵢備戰說 林佳龍：中國侵台前提下 台灣人當然抵抗
駐美代表稱台灣準備好作戰？台外長：在中國侵台前提下

駐美代表稱台灣準備好作戰？台外長：在中國侵台前提下
「不從關處」南非要求台灣代表處遷出首都 台研擬反制

「不從關處」南非要求台灣代表處遷出首都 台研擬反制

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊

趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊