日經：美國為貫徹對中國限制出口 區域管制官派駐AIT

美國商務部的工業暨安全局（BIS）負責台灣、韓國與日本的區域出口管制官林安杰（Ariel Joshua Leinwand，左三）去年6月被派駐美國在台協會（AIT），以協助確保三地企業未違反華府的規定。圖為2023年12月檔案照片。記者廖炳棋/翻攝

美國為了確保對華為 等被列入其出口黑名單的中國公司落實相關管制措施，正在亞洲各地加強執行力道，包括去年首度派駐1名區域出口管制官到台灣。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，美國商務部 的工業暨安全局（BIS）負責台灣、韓國與日本的區域出口管制官林安杰（Ariel Joshua Leinwand）去年6月被派駐美國在台協會（AIT），以協助確保三地企業未違反華府的規定。

此外，任職美國工業暨安全局、負責出口管理的美國商務部副助理部長鮑曼（Matthew Borman）今年稍早也抵台授課，目的為了幫助科技公司更加了解美國的出口管制內容及如何遵循。

據多位消息人士說法，包括台積電 、聯電等幾家台灣最頂尖的科技業供應商，都派了高階代表出席課程。

鮑曼主管軍民兩用和軍事貨品的出口管制執行事宜，以及監督具戰略性的貿易與科技安全。

其中1名消息人士還說，美國商務部在發現台積電疑似有規避與華為相關出口管制的行動後，已要求台積電提供進一步資料。

台積電23日表示，自2020年9月中旬起已不再向華為出貨，且若自認為有任何可疑情形，會「迅速採取行動以確保合乎相關法律」，包括進行盡職調查，並在需要時主動與客戶和主管機關等相關單位溝通。

華為因疑似與中國軍方有關聯，而被美國列入貿易黑名單。華為已一再否認相關指控，但迄未回應日經亞洲的置評請求。

美國工業暨安全局表示，針對是否有任何調查工作正在進行，他們無法置評，僅強調針對其「所施行與中國取得先進半導體有關的強韌管制措施」，他們會「致力確保得到遵循」。

報導又指出，美國為了在高科技領域孤立中國，除了確保自身管制措施更徹底執行，也已不斷加緊號召在亞洲的盟友。

例如日本實施了一系列出口管制措施，雖未直接點名針對中國，但確實已使自身與美方步調更一致。