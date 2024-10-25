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京華城案 應曉薇助理吳順民交保限制住居

中央社記者林長順台北25日電
台北市議員應曉薇的助理吳順民。圖／聯合報系資料照片
台北市議員應曉薇的助理吳順民。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署偵辦京華城案，22日聲請延押應曉薇與沈慶京，另聲請應曉薇助理吳順民具保停押。台北地方法院今天提解在押的吳順民開庭，裁定吳男以500萬元（約15.6萬美元）交保，並限制住居。

北檢偵辦京華城案，8月底起展開搜索、約談行動，陸續聲請羈押禁見國民黨台北市議員應曉薇、吳順民、威京集團主席沈慶京、前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲、前台北市長辦公室主任李文宗、前鼎越開發董事長朱亞虎等7人獲准。

由於應曉薇、沈慶京、吳順民的羈押期限將至，檢察官22日向北院聲請延長羈押應曉薇、沈慶京，另聲請具保停止羈押吳順民。

北檢表示，吳順民涉犯貪污治罪條例的違背職務收賄罪，審酌其所涉及的案關事實，已於羈押期間使其充分陳述與答辯，雖仍存在羈押的事由，惟無羈押的必要，而得以具保替代羈押，依法向法院聲請具保停押。

北院訂於下午2時30分召開吳順民具保停押庭，歷時15分鐘，法官裁定吳順民新台幣500萬元交保，並限制住居。

另外，北檢已於上午聲請延押柯文哲、彭振聲。柯文哲部分，北院訂於10月29日由辯護人閱卷、10月31日下午開延押庭。彭振聲部分，北院訂於10月28日上午9時提訊彭振聲召開閱卷庭，確認限閱的範圍及方式後，當天下午2時開羈押訊問庭，若閱卷提早於當天上午結束，則於當天上午開庭。

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