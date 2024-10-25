我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選倒數 媒體爆中國駭客鎖定川普手機

科技股推升那指創新高 史指道指中止6周連漲

釋憲結果出爐 賴清德盼朝野攜手守護自由民主憲政

中央社台北25日電
台灣憲法法庭今天判決國會職權修法部分違憲。圖／聯合報系資料照片
台灣憲法法庭今天判決國會職權修法部分違憲。圖／聯合報系資料照片

台灣憲法法庭今天判決國會職權修法部分違憲，總統賴清德晚間說，憲法法庭已作成判決，期盼朝野各政黨能夠共同攜手，守護自由民主憲政體制，為國家永續發展、民眾權利福祉共同努力。

國會職權修法生效，但民進黨立院黨團、行政院及總統賴清德、監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲及暫時處分，憲法法庭下午做出2024年憲判字第9號判決結果，國會職權修法部分違憲、部分合憲，包含總統沒有向立法院提出國情報告的憲法義務，而立委要求聽取國情報告後可即時詢答也被認定違憲。

賴清德晚間透過臉書表示，總統是自由民主憲政的守護者，針對立法院修法內容有違憲疑慮，混淆憲法關於權力分立及監督制衡的規定，他有責任守護憲政秩序、保護人民權利，因此聲請釋憲。

賴清德說，釋憲結果出爐，除尊重憲法法庭的判決結果，也期待有關部門依判決意旨，維護國家憲政體制與人民基本權利，他也願意依照憲法法庭最新判決意旨，並在立法院朝野黨團具共識前提下，就總統的憲法職權，赴立法院進行國情報告，在國家最高立法機關，向全體民眾報告國家發展情勢。

他也說，立法院職權行使法及中華民國刑法從修法到釋憲的過程中，社會上有許多討論與辯證，如今憲法法庭已經作成判決，期盼朝野各政黨能夠共同攜手，守護自由民主憲政體制，為國家永續發展、民眾權利福祉共同努力，讓台灣的民主更深化、更具韌性。

賴清德 中華民國 臉書

上一則

中國批賴清德不紀念光復節 陸委會：ROC與PRC互不隸屬

下一則

京華城案 應曉薇助理吳順民交保限制住居

延伸閱讀

中國批賴清德不紀念光復節 陸委會：ROC與PRC互不隸屬

中國批賴清德不紀念光復節 陸委會：ROC與PRC互不隸屬
賴清德紀念古寧頭戰役 中國學者：誤導兩岸關係定位

賴清德紀念古寧頭戰役 中國學者：誤導兩岸關係定位
古寧頭戰役75周年 賴清德再赴金門 談話內容兩岸關注

古寧頭戰役75周年 賴清德再赴金門 談話內容兩岸關注
新聞評論／賴政府保台 國防靠文人部長 民防賴全民皆兵？

新聞評論／賴政府保台 國防靠文人部長 民防賴全民皆兵？

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊

趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊