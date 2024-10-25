我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選倒數 媒體爆中國駭客鎖定川普手機

科技股推升那指創新高 史指道指中止6周連漲

賴清德紀念古寧頭戰役 中國學者：誤導兩岸關係定位

記者陳政錄／北京即時報導
今天是古寧頭戰役75周年紀念日，總統賴清德一早就到金門主持追思祭悼典禮，並與老兵等相關人士握手致意。記者蔡家蓁／攝影
今天是古寧頭戰役75周年紀念日，總統賴清德一早就到金門主持追思祭悼典禮，並與老兵等相關人士握手致意。記者蔡家蓁／攝影

今天是台灣光復79周年，也是古寧頭戰役75周年紀念日，總統賴清德赴金門出席古寧頭戰役紀念活動，並發表演說。對於賴的講話內容，廈大涉台學者認為，民進黨持續強化其「兩國論」，目的是要誤導一些不清楚兩岸關係性質的台灣民眾，此舉將升高兩岸對抗。

對於賴清德25日主持古寧頭戰役75周年紀念活動的講話，廈門大學台灣研究院教授唐永紅表示，從賴日前拋出「祖國論」，到雙十講話，和今天的講話內容，明顯可見民進黨的邏輯是一貫的，就是想盡辦法將兩岸各個歷史事件，放大成兩個國家之間的主權之爭，以偷渡並強化其「兩國論」，從「一中一台」、「一邊一國」的定位基礎上來討論兩岸關係。

唐永紅強調，古寧頭戰役的本質，是國共內戰，雙方為了爭奪國家代表權而引發的內部戰爭，並非分裂戰爭，更不是兩個主權國家之間的戰爭，然賴清德高喊「保家衛國」、捍衛主權，目的是要誤導一些不清楚兩岸關係性質的台灣民眾，進而提高自己的民意支持，這反而會進一步升高兩岸對抗。

但唐永紅坦言，受民進黨等台獨分裂勢力長期誤導影響，許多台灣民眾在國家認同，甚至民族認同、文化認同上與大陸越來越疏遠。若兩岸交流融合發展不能增進國家認同與統一意願，對促進和平統一就沒有實質作用。

因此，唐永紅表示，中共總書記習近平日前赴福建考察時，提到要增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同，這其實是大陸推動兩岸交流合作融合發發展的「重中之重」，以增進台灣同胞的統一意願，「這是攸關兩岸能不能和平統一的關鍵」。

今天一早，賴清德在國防部長顧立雄、國安會祕書長吳釗燮等人的陪同下，搭乘空軍一號專機抵達金門，主持古寧頭戰役75周年紀念日的追思祭悼典禮。

賴清德說，古寧頭戰役，是國軍保衛台海和平的第一場勝仗，阻止了解放軍的進犯，從這個勝利開始，奠定了往後安定的基礎，中華民國得以在台澎金馬落地生根75年。如今，古寧頭不僅是軍事勝利的象徵，更代表了我們保家衛國的決心：台澎金馬，寸土不讓，堅定守護家園。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

賴清德 民進黨 中華民國

上一則

大谷翔平50轟棒球買主？辜仲諒、張國煒都否認 神祕買主尚未現身

下一則

中國批賴清德不紀念光復節 陸委會：ROC與PRC互不隸屬

延伸閱讀

古寧頭戰役75周年 賴清德再赴金門 談話內容兩岸關注

古寧頭戰役75周年 賴清德再赴金門 談話內容兩岸關注
新聞評論／賴政府保台 國防靠文人部長 民防賴全民皆兵？

新聞評論／賴政府保台 國防靠文人部長 民防賴全民皆兵？
黑白集／回歸中華民國？等待賴清德光復節的新詮釋

黑白集／回歸中華民國？等待賴清德光復節的新詮釋
政府帶頭推深度節能 賴清德：明年提2032減碳新目標

政府帶頭推深度節能 賴清德：明年提2032減碳新目標

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵

12星座2025年「工作運」排行 天蠍迎來改變、他迎來人生關鍵
在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封

在美華人美金兌人民幣 收款成功後中國帳戶被封
22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立

22歲華裔留學生藏新生兒於麥片盒 謀殺罪名成立
70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式

70歲退休族擁20萬現金 財務顧問建議4生財方式
趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊

趙麗穎罕見吐露「私密心事」… 網友喊：這是大家的心事啊