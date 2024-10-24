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全球新冠XEC變種病毒升溫 台大專家：台灣11月大流行

記者林琮恩／台北即時報導
台大公衛學院教授陳秀熙表示，由新冠病毒變異株KP.3.3與KS.1.1重組突變而成的「XEC變種病毒」恐威脅台灣，造成秋冬疫情流行，且嗅覺喪失、食欲不振等症狀，再次出現。本報資料照片
台大公衛學院教授陳秀熙表示，由新冠病毒變異株KP.3.3與KS.1.1重組突變而成的「XEC變種病毒」恐威脅台灣，造成秋冬疫情流行，且嗅覺喪失、食欲不振等症狀，再次出現。本報資料照片

歐美新冠疫情逐漸攀升，由新冠病毒變異株KP.3.3與KS.1.1重組突變的「XEC變種病毒」，占比達第2位。台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，依國際傳播速率推估，台灣在11月就會進入XEC流行期，高齡、慢性病患等脆弱族群，須留意重複感染變種病毒造成的長新冠併發症

陳秀熙說，根據疫情監視，美國新冠病毒主流變異株雖仍以KP.3.1.1為主，占整體感染病例57%，但XEC變種病毒占比逐漸升高，一周之內增加5%，達到11%，在感染病例中排名第2；美國大選如火如荼進行中，選後進入聖誕假期，容易因屋內群聚，導致新的變種病毒出現，必須密切監測，觀察疫情趨勢。

巴西包括首都里約熱內盧在內各省分、加拿大等，均出現XEC變種病毒病例上升情況；在英國，新冠病毒陽性率整體呈現上升趨勢，且XEC變種病毒確診個案亦逐漸上升，KP.3.1.1占感染病例59%排名第1，XEC變種病毒占比9.4%排名第二。陳秀熙說，由此可見，「XEC變種病毒疫情已無法擋住，其症狀雖不嚴重，但脆弱族群仍不可掉以輕心。」

陳秀熙說，受國際往來等原因，加上XEC變種病毒是從台灣目前最主流的KP.3病毒株重組變異而來，預計最快11月就會進入XEC病毒流行期，民眾除必須留意咳嗽、喉嚨痛、聲音沙啞、嗅覺喪失等症狀外，免疫力不佳的脆弱族群，更需要留意常新冠症狀，恐在感染變異株，症狀結束後，二、三個月後出現心血管、神經系統併發症，民眾不可輕忽不斷演變的新冠變異株，應盡快接種疫苗，11月後預計進入台灣的Novavax疫苗也是選項之一。

變種病毒 疫情 併發症

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