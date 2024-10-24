任內第2次 賴清德10/25赴金門 兩岸關注

台總統賴清德(中)在8月赴金門主持823戰役66周年的追思暨紀念活動，時隔2個月，確定將於本周五赴金門主持「古寧頭戰役勝利75周年」相關活動。(圖／金防部提供)

繼赴金門主持八二三砲戰勝利66周年追思祭悼典禮，台總統賴清德 25日將再赴金門主持「古寧頭戰役勝利75周年」相關活動，並與古寧頭戰役參戰老兵、遺族代表們餐敘，同時發表談話。

這是賴清德自今年520上任後第二度前往金門，且中國甫結束「聯合利劍2024B」圍台軍演及平潭島實彈演習，賴清德此行一舉一動，兩岸高度關注。

據了解，賴清德25日早將搭乘總統專機抵達金門，將參與「古寧頭戰役勝利75周年」祭拜追思儀式，並赴金門醫院視察醫療在地化成果，再與古寧頭戰役參戰老兵、遺族代表們餐敘，中午返台。

台總統賴清德在8月23日赴金門主持「823砲戰勝利66周年追思祭悼典禮」，確定將於本周五再度赴金門主持「古寧頭戰役勝利75周年」相關活動。（本報系資料相片）

37位參戰老兵24日先重返昔日駐地，平均年齡都已高齡90多歲的老英雄們個個激動、眼眶泛紅。金防部中將指揮官李定中與政戰主任鄭傑元帶領官兵到場迎接，為老兵們獻上迎賓花圈，李定中也為「學長們」戴上英雄牌與紀念帽。

高齡98歲的梅錦義回憶，當年部隊駐守古寧頭一帶，戰爭發生當晚，他正在陣地前沿碉堡戍守，先聽到槍聲，就發現滿滿的黑影從海灘衝上來，他知道情況不對，反射動作拿起機槍就掃射抗敵，當場擊倒8到10名敵軍，但隨即也被敵人的手榴彈炸傷送醫，「這些往事，有時候午夜夢迴時，我都還會想起。」

賴清德8月23日才造訪金門，外界原以為時隔僅2個月，在10月25日舉行的「古寧頭戰役勝利75周年」他應該不會再來，此次賴再赴金門，軍警國安單位都嚴陣以待；原有人建議赴古寧頭萬聖祠祭拜，但因為出入在維安管控有疑慮，最終排除。

地方人士表示，賴清德的一言一行向來都受到兩岸各界關注，像他在823致詞時發表的「決心」、「團結」及「和平發展」3點主張談話，被中國國台辦解釋為「渲染中國威脅」，也引起中國不滿，引發不小風波。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點