中國取消對台34項農漁產品零關稅 陳其邁：分散海外市場

「高雄國際食品展」今日在高雄展覽館開幕，市長陳其邁出席表示，市府全力開拓、分散海外市場，用多元通路降低風險。記者宋原彰／攝影

中國上月片面發布9月25日起，停止15種原產於台灣的水果、19種蔬菜和水產品「0關稅」措施，被外界認定為不友善、夾著政治目的動作；「高雄國際食品展」今日在高雄展覽館開幕，市長陳其邁出席表示，市府全力開拓、分散海外市場，用多元通路降低風險，今年因颱風許多農漁產量下降，但高雄首選產品仍在各通路販售，希望民眾一同響應。

陳其邁表示，市府這幾年都致力於開拓、分散海外市場，例如到東京、新加坡 等食品展促銷農漁產品，也利用更多元國際市場通路來降低風險；國內市場部分，海洋局、農業局持續健全產銷體系，尤其在網路直購部分，用高雄首選來打造高雄品牌，讓農漁產品通路能更順暢，價格更穩定，今年因颱風影響，產量有下降，但在網路或各大生鮮超市都能看到高雄首選產品，希望所有國人能夠一同響應。

「高雄國際食品展」今年由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行、高市海洋局協辦，而外貿協會與展昭國際共同主辦的「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」同樣在高雄展覽館舉辦，為期4天展期吸引超過320家國內外業者參與，規模較去年增長14%，不僅展示來自台灣的優質農、漁、畜牧產品及多元加工食品，更匯聚12國企業呈現國內外美食。

本次展覽有來自日本、韓國、越南 、印尼、馬來西亞等12國企業展出各國美食，如精緻海鮮、優質堅果、養生茶品與頂級燕窩等；為響應全球減碳 、永續發展趨勢，首次設立「低碳排飲食專區」，展示低碳食材、有機食品、替代性蛋白、友善包材及創新保鮮技術，也邀請台灣最年輕的國宴主廚阿慶師、型男主廚吳秉承及明星江宏恩，進行名人料理秀。