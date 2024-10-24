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京華城容積案否認收賄 應曉薇羈押庭後還押看守所

記者王聖藜／台北即時報導
台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片
台北市議員應曉薇。圖／聯合報系資料照片

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城案，查知威京集團主席沈慶京涉行賄台北市議員應曉薇4740萬元(台幣，約147萬美元)，請應女為容積率關說、施壓，今年8月29日應女遭羈押禁見，檢察官日前聲請延押她，台北地院今上午提解應女開庭1小時25分，應女答辯後還押台北看守所。

據了解，檢方主張弊案仍有案情未盡釐清之處，應曉薇應繼續羈禁見，應女否認收賄，法官將在押期屆滿之前作成裁定。

依檢方聲請延押理由，應曉薇涉及貪汙治罪條例違背職務收賄罪，與沈慶京共犯非主管監督事務圖利、洗錢罪、隱匿貪汙犯罪所得財物等罪；應女與共犯、證人就事實供述歧異，且應曉薇收受威京集團政治獻金部分，有待追查證人或共犯，應女有勾串共犯或證人之虞，若未予延長羈押，恐加深案情隱晦不明。

檢廉清查，沈慶京透過集團子公司分2筆撥款2000萬元、2500萬元至應曉薇的「中華華夏希望關懷協會協會」帳戶，應女領出500萬元轉存男友王尊侃帳戶、300萬元清償貸款，應的助理陳佳敏也提領協會帳戶中200萬元現金，存入應的帳戶支付信用卡費。

辦案人員查知，應曉薇曾帶沈慶京參與都委會會議，沈當場辱罵公務員，應也曾叫都委會人員到辦公室質問「為什麼你不支持京華城案？」還登門市長室找柯文哲，致柯文哲透過秘書傳LINE訊息要求公務員說明反對容積率上修的理由。

檢廉蒐證，根據威京集團稅務資料，應曉薇的助理吳順民雖是無給職顧問，但實是威京旗下子公司顧問，並受領威京的薪資，吳以「雙重身分」參與相關會議，從中促成放寬京華城容積率，為弊案功能性被告。

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