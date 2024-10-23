台防長顧立雄：中國封鎖台海就是戰爭

台國防部長顧立雄23日列席立法院外交及國防委員會備詢。他表示，中共如果發動符合國際法上的封鎖，就屬於戰爭行為，國軍將進入應急作戰階段。記者潘俊宏／攝影

台灣國防部 長顧立雄23日表示，中共 將聯合利劍演習稱「圍台封控」，屬灰色地帶的操演性質，如果發動符合國際法上的封鎖，就屬於戰爭行為，國軍將進入應急作戰階段。

國防部23日清晨宣布，中共海軍遼寧號航艦編隊於22日夜間由東沙附近海域經台灣海峽向北航行。顧立雄在立法院表示，遼寧號參加上周「聯合利劍—2024B」演習後的動向，遼寧號是沿著台海中線以西向北航行。

針對遼寧號航艦編隊22日晚行經台灣海峽，中國外交部發言人林劍23日回應相關問題時稱，中國航艦在「自己的領土和領海」行駛，是再正常不過的事情。

台灣國防部23日清晨宣布，中共海軍遼寧號航艦編隊於22日夜間由東沙附近海域經台灣海峽向北航行。圖為遼寧艦。（路透資料照）

國防部、國安局等多個部會23日受邀至立法院外交及國防委員會，針對解放軍 未來可能透過「灰色地帶戰術」、「蟒蛇戰略」封鎖台灣提出專案報告。

顧立雄：聯合利劍是操演性質

顧立雄指出，操演或演練與實際封控不同，中共稱聯合利劍軍演是「圍台封控」，但因為用「drill（演習）」稱呼，是操演性質，沒有詳細經緯度，也無公告禁航區。真正的封鎖在國際法定義是「阻止所有國家的機艦，進出敵國管轄的港口、機場或海岸線的交戰行動，通常由軍隊主導。」

顧立雄說，目前中共對台的演習未劃設禁航區、限制所有國家機艦進出，仍屬灰色地帶襲擾；若要真正實施封鎖，依據聯合國第3314號決議，封鎖被視為侵略，屬於戰爭行為，實施封鎖必須正式對外公告，通知所有國家包括封鎖範圍等。

顧：過台海運輸產值占全球1/5

顧立雄強調，根據智庫CSIS（戰略與國際研究中心）統計，經過台海的海上運輸產值約占全球運輸產值1/5，達到2.45兆美元，影響全球經濟巨大，不只台灣仰賴能源進口，國際社會也非常仰賴台灣海峽海上運輸通道。

民進黨立委王定宇詢問「quarantine（隔離）」和「blockade（封鎖）」差異。顧立雄表示，國際法對quarantine沒具體規範，可能在特定海空域對特定貨品攔檢。以中國來說，可能是海警船以執法名義登船檢查、搜索扣押，過去在金門水域發生一次，是低於戰爭的門檻行為，我方原則上由執法部門主導。

顧立雄說，若發生國際法封鎖行為，就是禁止所有國家機艦進出台灣管轄港口、機場或海岸線，這種就是交戰行動、很嚴重；國軍屆時也會進入應急作戰階段，也都有因應計畫。

「被封鎖 國際不可能坐視不管」

中共如封鎖台海，是否期待美軍馳援？顧立雄表示，他無法回答這種假設性狀況，但國際法上如果禁止各國進入這個區域，對全球經濟影響非常嚴重，國際社會不可能坐視不管。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點