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代表賴清德出訪拉美友邦5國 林佳龍：9天9夜出發

記者陳熙文／台北即時報導
台灣友邦聖文森及格瑞那丁將於27日慶祝獨立45周年，為彰顯台灣對兩國邦誼的重視，賴清德總統特別指派外交部長林佳龍擔任特使，代表中華民國（台灣）政府及人民率團前往祝賀，並將訪問瓜地馬拉、聖露西亞、貝里斯與聖克里斯多福及尼維斯四國。林佳龍23日在臉書上表示，出發9天9夜訪問拉丁美洲及加勒比海5邦交國！圖／取自林佳龍臉書
台灣友邦聖文森及格瑞那丁將於27日慶祝獨立45周年，為彰顯台灣對兩國邦誼的重視，賴清德總統特別指派外交部長林佳龍擔任特使，代表中華民國（台灣）政府及人民率團前往祝賀，並將訪問瓜地馬拉、聖露西亞、貝里斯與聖克里斯多福及尼維斯四國。林佳龍23日在臉書上表示，出發9天9夜訪問拉丁美洲及加勒比海5邦交國！圖／取自林佳龍臉書

台灣友邦聖文森及格瑞那丁將於27日慶祝獨立45周年，為彰顯台灣對兩國邦誼的重視，賴清德總統特別指派外交部長林佳龍擔任特使，代表中華民國（台灣）政府及人民率團前往祝賀，並將訪問瓜地馬拉、聖露西亞、貝里斯與聖克里斯多福及尼維斯四國。林佳龍今在臉書上表示，出發9天9夜訪問拉丁美洲及加勒比海5邦交國！

林佳龍表示，他今與外交部同仁從桃園機場啟程，以賴清德總統特使的身分，代表國家及人民前往加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁，祝賀聖國獨立45周年慶典，而他也將順訪瓜地馬拉、聖露西亞、貝里斯，與聖克里斯多福及尼維斯4國，共計9天9夜的行程，預計11月2日清晨返抵國門。

林佳龍說，今年是台灣加勒比海友邦聖文森及格瑞那丁獨立45周年，也是台聖建交43周年，多年來兩國邦誼穩固，共享民主、自由與人權等普世價值，此行我除參加聖國獨立慶典外，也會晉見總督朵根(Susan D. Dougan)，與總理龔薩福(Ralph Gonsalves)就兩國共同關切議題及未來合作方向交換意見。

林佳龍表示，這次的行程他也會順訪瓜地馬拉、聖露西亞、貝里斯與聖克里斯多福及尼維斯友邦，並與各國元首及政府首長舉行雙邊會談，並視察台灣在當地推動的合作計畫成果，婉如也應瓜地馬拉第一夫人貝娜多(Lucrecia Peinado)的邀請，陪同我訪問瓜地馬拉。

林佳龍說，台灣與拉丁美洲及加勒比海友邦情誼深厚，長期以來在公衛醫療、農業、教育、資通訊及婦女賦權等領域密切合作，推動各項互榮互惠的計畫，成果豐碩且廣受當地國民的肯定，此行我也將向友邦闡述台灣「總合外交」與「榮邦計畫」的內涵，期待彼此在既有的基礎上持續深化合作，增進雙方國家人民的福祉。

賴清德 中華民國 邦交

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