台女誤信網路投資 丈夫攔不住…再度匯款痛失逾300萬元
台南鹽水一名婦人誤中網路佯稱名人投資圈套，另一半提醒不以為意，前後匯錢及面交共計15次逾300萬餘元，最後才驚覺受騙報案，早已血本無歸。
這名年約40多歲的婦人是家庭主婦，據知，先在山寨版投資名人「飆股女王」臉書粉絲專頁贈書抽獎活動下留言，隨即獲邀加入Line群組投資，群組內不僅教導投資並分享飆股資訊，在取得民眾信任後，被害人被要求註冊假的投資APP「安誠國際」。
結果婦人上月16日先匯款5萬元不等給詐騙集團，且取得信任後匯款金額不斷加大，過程中丈夫懷疑對方是詐騙集團，婦人仍沉迷駁斥，且近日還與號稱是「專業經理人」車手約定在超商面交，金額達80萬元，後丈夫察覺有異，請求員警協助查證，確認從頭到尾都是騙局無誤，經查，婦人共計匯款13次、面交2次，共計15次，痛失300餘萬元。
新營警分局表示，網路詐騙無所不用其極。假投資訊息，網路鋪天蓋地流竄，近來流行透過臉書、IG等社群媒體，冒用知名人士身分猛打贈書廣告，引誘民眾上當後騙取個資或投資詐騙，更勿輕信網友來路不明投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財警訊，小心求證為防詐不二法門。
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