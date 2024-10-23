我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接受選民提問 強調執政非拜登政府延續

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

台女誤信網路投資 丈夫攔不住…再度匯款痛失逾300萬元

記者謝進盛／台南即時報導
台南鹽水一名婦人誤中網路佯稱名人投資圈套，另一半提醒不以為意，痛失逾300萬元，最後才驚覺受騙報案，早已血本無歸。圖／警方提供
台南鹽水一名婦人誤中網路佯稱名人投資圈套，另一半提醒不以為意，痛失逾300萬元，最後才驚覺受騙報案，早已血本無歸。圖／警方提供

台南鹽水一名婦人誤中網路佯稱名人投資圈套，另一半提醒不以為意，前後匯錢及面交共計15次逾300萬餘元，最後才驚覺受騙報案，早已血本無歸。

這名年約40多歲的婦人是家庭主婦，據知，先在山寨版投資名人「飆股女王」臉書粉絲專頁贈書抽獎活動下留言，隨即獲邀加入Line群組投資，群組內不僅教導投資並分享飆股資訊，在取得民眾信任後，被害人被要求註冊假的投資APP「安誠國際」。

結果婦人上月16日先匯款5萬元不等給詐騙集團，且取得信任後匯款金額不斷加大，過程中丈夫懷疑對方是詐騙集團，婦人仍沉迷駁斥，且近日還與號稱是「專業經理人」車手約定在超商面交，金額達80萬元，後丈夫察覺有異，請求員警協助查證，確認從頭到尾都是騙局無誤，經查，婦人共計匯款13次、面交2次，共計15次，痛失300餘萬元。

新營警分局表示，網路詐騙無所不用其極。假投資訊息，網路鋪天蓋地流竄，近來流行透過臉書、IG等社群媒體，冒用知名人士身分猛打贈書廣告，引誘民眾上當後騙取個資或投資詐騙，更勿輕信網友來路不明投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財警訊，小心求證為防詐不二法門。

台南鹽水一名婦人誤中網路佯稱名人投資圈套，另一半提醒不以為意，痛失逾300萬元，...
台南鹽水一名婦人誤中網路佯稱名人投資圈套，另一半提醒不以為意，痛失逾300萬元，最後才驚覺受騙報案，早已血本無歸。圖／警方提供

投資 詐騙集團 臉書

上一則

京華城案延押開庭第一人 檢辯攻防3.5小時 沈慶京還押

下一則

代表賴清德出訪拉美友邦5國 林佳龍：9天9夜出發

延伸閱讀

柯妹嗆閉嘴別談家人 蔡壁如：可理解

柯妹嗆閉嘴別談家人 蔡壁如：可理解
招待遊陸涉犯反滲透法 法院判無罪

招待遊陸涉犯反滲透法 法院判無罪
台大選前 彰化里長受招待免費赴中旅遊涉反滲透法 判無罪

台大選前 彰化里長受招待免費赴中旅遊涉反滲透法 判無罪
青少年成性勒索詐騙目標 Instagram把關

青少年成性勒索詐騙目標 Instagram把關

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
74歲前總統馬英九在臉書分享自己數十年的捐血生涯。圖／取自馬英九臉書

馬英九捐血曝「1句話讓女兒流淚 」下場被周美青罵

2024-10-23 16:02
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝