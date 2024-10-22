柯文哲秘書列政治獻金被告 白委不滿媒體北檢串連辦案

台北地檢署偵辦京華城弊案，證實柯文哲親信、貼身私帳房「橘子」許芷瑜滯日未歸，已將她改列政治獻金案被告。圖／聯合報系資料照片

台北地檢署持續偵辦京華城案，台北市前市長柯文哲 秘書許芷瑜今天改列為被告，案由為違反政治獻金法等。民眾黨立委張啓楷質疑，媒體先報導可能被列為被告，結果北檢緊接著馬上證實，難道是彼此在串連辦案，嚴重破壞台灣法治跟檢察官的形象。

媒體報導，許芷瑜2次奉命出境至今未歸，再加上柯文哲仍不鬆口、威京集團主席沈慶京行使緘默權，拖慢檢廉偵辦進度，預料聲請延押柯文哲、沈慶京及應曉薇等5被告2個月，至於許芷瑜則列為洗錢被告追緝。台北地檢署稍早表示，檢察官依照偵辦進度及蒐證情形，已經將許女改列被告，初步案由為違反政治獻金法等。

張啓楷受訪時說，周刊先報導許芷瑜可能被列為被告，甚至是被通緝 ，結果台北地檢署馬上證實，許芷瑜已經改列政治獻金案被告，難道是周刊在指導北檢辦案，還是記者有通靈的本事，事先知道檢方要怎麼辦案，「現在是周刊跟北檢串連辦案嗎？」

張啓楷指出，台北地檢署在辦柯文哲案，嚴重破壞偵查不公開原則，現在已經變成偵查全都開，因而引起非常多民眾抗議，很多專家學者也都出來講話，就連基層檢察官都要求矯正亂象，希望不要讓檢察官流向罵名，然而北檢卻持續如此操作，先放消息給親密媒體、營造不利的社會氣氛，然後再繼續用這種方式辦案，

張啓楷也質疑，台北地檢署在辦京華城容積弊案，卻將許芷瑜列為政治獻金案被告，難道是京華城案找不到金流證據，所以現在大海撈針、隨便連連看，變成在辦政治獻金案，不僅嚴重破壞台灣法治，同時也破壞檢察官的形象，請不要再羈押禁見柯文哲。