我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華埠商改區將辦「開放街道」 萬聖節玩整天

曲怡文提案 限付酒店式遊民所補助

57%民眾挺賴「祖國論」 卓榮泰：反對的人理由倒是奇怪

記者鄭媁／台北即時報導
台行政院長卓榮泰上在立法院備詢。(記者曾吉松／攝影)
台行政院長卓榮泰上在立法院備詢。(記者曾吉松／攝影)

台灣媒體TVBS公布民意調查數字，台總統賴清德在國慶晚會上發表的「祖國論」，獲57%民眾表示支持。台行政院長卓榮泰今在立院答詢時表示，總統取的是人民最大公約數，難免會有人有不同意見；卓揆也說，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，「反對的理由倒是很奇怪」。

民調指出，賴清德總統上任5個月以來的表現，有37%民眾表示滿意、16%非常滿意、21%還算滿意，與就職一百日時相較，滿意度減少3個百分點，不滿意的比例增加3個百分點至35%、20%不太滿意、15%很不滿意，另有27%民眾未表示意見。

卓榮泰今率內閣成員赴立法院備詢。他在答覆國民黨立委李彥秀質詢時指出，他最有興趣的是想看，認為不滿意的重點在哪裡，希望能找出不滿意的原因後，設法來團結台灣。

李彥秀也問及，賴清德日前在國慶晚會上發表的「祖國論」，民調指有57%民眾表示支持，26%民眾不支持。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉日前訪馬祖時，拋出「二六共識」。

卓榮泰說，羅文嘉的意思應該是認為，九二共識是不存在的共識，即使認為有共識的人，也是20、30年前的問題，現在兩岸、國際有新的局勢跟發展，應該要有新的機會，讓新的領導人就新的兩岸事務關係，雙方來討論。

卓榮泰表示，賴清德一直堅持台灣主權與國家安全，這一點應該沒有人反對，但是他認為中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，這個有人反對，「反對的理由倒是很奇怪。」他也請李彥秀多看幾家民調數據再來綜合，光看一家難免有偏失。

李彥秀追問，如何處理祖國論後，深綠獨派對賴清德的反彈？卓榮泰說，賴清德身為中華民國台灣的總統，取的就是國家人民的最大公約數，難免會有人對他當時的講話有不同意見。

他說，如果能取得最大公約數，政府繼續做這樣的論述，去跟其他不同意見的國人做更多說明，希望未來有能力找出兩邊各有意見的人，讓最大公約數愈集愈大，這樣就是台灣國家的團結。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

賴清德 中華民國 民調

上一則

台大選前 彰化里長受招待免費赴中旅遊涉反滲透法 判無罪

下一則

京華城案許芷瑜列被告 藍營議員：越避而不見越啟人疑竇

延伸閱讀

民進黨不反核？卓榮泰：對新核能技術態度「非常開放」

民進黨不反核？卓榮泰：對新核能技術態度「非常開放」
民進黨不反核？卓榮泰：對新核能技術態度「非常開放」

民進黨不反核？卓榮泰：對新核能技術態度「非常開放」
總預算案協商又破裂24日再議 卓稱點菜說喻各退一步

總預算案協商又破裂24日再議 卓稱點菜說喻各退一步
總預算案協商又破裂24日再議 卓稱點菜說喻各退一步

總預算案協商又破裂24日再議 卓稱點菜說喻各退一步

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
辜寬敏基金會今天公布「2024國家不正常關鍵報告」，基金會董事長、辜寬敏遺孀王美琇（左）表示，這國家還有很多不正常現象，不應視而不見。圖／本報系資料照

賴清德拋「中華民國113年」 辜寬敏遺孀：這國家何時開始？

2024-10-15 12:01
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
民眾黨立委黃國昌。(本報系資料照)

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

2024-10-21 11:41

超人氣

更多 >
「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌

「長壽果」花生好處多 但有這3個禁忌
CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...

CDC遊輪衛生檢查 「最髒遊輪」上有蛆、鳥屍...
麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院

麥當勞這款漢堡疑爆大腸桿菌疫情 1死10住院
他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一

他遊遍76個國家 加州這城市是他的惡夢之一
朱利安尼判賠1.5億 須交出紐約宅、賓士與26手表給選務母女檔

朱利安尼判賠1.5億 須交出紐約宅、賓士與26手表給選務母女檔