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國防部離譜疏失 外洩部長、情報員個資全都露

台灣新聞組／台北22日電
國防部在執行財產申報作業時，將部分不宜公開資訊隨文發出，據傳包括部長顧立雄（圖）的個資。（本報資料照片）
國防部在執行財產申報作業時，將部分不宜公開資訊隨文發出，據傳包括部長顧立雄（圖）的個資。（本報資料照片）

媒體報導，國防部進行官員財產申報作業時發生嚴重疏失，居然將從部長以下，乃至軍情局化名人員等機密性資訊，以軍網信函發給多個單位，導致嚴重機密外流之虞。

本報系聯合報報導，對此國防部昨表示，國防部政風室依據國軍人員財產申報實施規定，於10月15日將「應辦理財產申報人員名冊」函送國防部申報作業轄管單位（不含各軍種），辦理定期申報授權作業。經檢視確有部分身分具機敏性，不宜隨文發出，作業程序有所疏漏。

新聞稿指出，名冊包含「服務機關、職稱、姓名、申報年度」等資訊，但不包含個人存款、不動產、投資等申報資料。國防部已於第一時間，要求各收文單位，採取公文系統退件等方式，進行風險管控；後續將檢討疏責，強化公文作業暨管制流程，以防範類案再生。

台北中國時報報導，據了解，財產申報資料從上校階以上到所有將官，包括國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹等人的個資全都流出；更嚴重的是，軍情局等情報官員真實姓名也外流，恐引發情治身分曝光危害人身安全，國防部獲悉後已緊急回收，並進行損害控管。

報導指出，情報員需要財產申報的，僅限於將級人員及上校的主官（管）等，而非所有情報人員都要財產申報，算是不幸中的大幸，但讓情治人員真名曝光確實是嚴重疏失。

民進黨立委陳冠廷昨指出，此事涉及嚴重的洩密問題，國防部應全面徹查；此案讓本屬極機密的情報員身分資料外洩，可能會對情報系統造成立即性危害，國防部不僅應將外洩承辦人移送法辦，更應向上追究相關督導失職的責任，唯有嚴懲不貸，才能遏阻類似事件再次發生，避免釀成更大的國安風暴。

國防部 投資 民進黨

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