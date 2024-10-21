「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截
台灣與美國雙重國籍謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截，共查獲16枝制式手槍，刑事局估算在台市價共500萬元（新台幣，約合15.6萬美元），拘提謝及收貨者共5人，基隆地檢署本月依槍砲彈藥刀械管制條例起訴。
警方調查，36歲謝姓男子自幼赴美，常往返台美，在美將手槍分解為零組件，以熱熔膠與五金工具相黏，再放進五金工具箱分為5個包裹，躲避X光檢查，今年5月底從奧蘭多寄來台，經美國海關及邊境保衛局（CBP）在邁阿密檢查取出零組件，放行包裹。
刑事局國際科偵二隊接獲美國國土安全調查署（HSI）通報，跟監物流發現包裹送至基隆市一間機車行，由老闆36歲邱姓男子簽收，34歲彭姓、36歲葉姓、39歲鄭姓男子分別前往車行，未取包裹便離開，警方研判是要取貨卻發現已無槍枝。
警方6月6日拘提鄭、葉、彭、邱，分析手機鎖定謝是主嫌，當天再拘謝。謝起初稱不知情，還自稱在美當醫師，後來坦認輸入槍枝；其餘犯嫌稱受指使收取包裹，知道可能是違禁品。警方向美方查證謝並非醫師，詢後移送5人，基檢全數聲押禁見獲准，本月7日依槍砲罪起訴。
這批槍有巴西製TAURUS金牛座G2C手槍1把、比利時FN廠袖珍型半自動手槍1把、以色列IWI廠MASADA 9S 手槍1把、美國RUGER廠EC9S半自動手槍1把、捷克CZ廠緊湊型半自動手槍2把、捷克CZ廠半自動手槍2把、土耳其CANIK廠 TP9 ELITE SC半自動手槍3把、土耳其CANIK廠 METE MC9 半自動手槍1把、GLOCK廠19型制式手槍2把、GLOCK廠43型制式手槍2把。
美方追查，多數槍枝是在美網站合法購買，少數尚在追查來源。法務部依駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會間之刑事司法互助協定，向美司法部洽聯取證，刑事局駐美西聯絡官與HSI人員前天送槍來台鑑定，這是台灣首度向美方取得槍械證物，鑑定後將移交美方。
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賴斯：中侵台未必得佔領 扶植魁儡慢慢消化即可
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