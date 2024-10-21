「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

台灣與美國雙重國籍謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截，共查獲16枝制式手槍，刑事局估算在台市價共500萬元（新台幣，約合15.6萬美元），拘提謝及收貨者共5人，基隆地檢署本月依槍砲彈藥刀械管制條例起訴。

警方調查，36歲謝姓男子自幼赴美，常往返台美，在美將手槍分解為零組件，以熱熔膠與五金工具相黏，再放進五金工具箱分為5個包裹，躲避X光檢查，今年5月底從奧蘭多寄來台，經美國海關及邊境 保衛局（CBP）在邁阿密檢查取出零組件，放行包裹。

刑事局國際科偵二隊接獲美國國土安全調查署（HSI）通報，跟監物流發現包裹送至基隆市一間機車行，由老闆36歲邱姓男子簽收，34歲彭姓、36歲葉姓、39歲鄭姓男子分別前往車行，未取包裹便離開，警方研判是要取貨卻發現已無槍枝。

警方6月6日拘提鄭、葉、彭、邱，分析手機鎖定謝是主嫌，當天再拘謝。謝起初稱不知情，還自稱在美當醫師，後來坦認輸入槍枝；其餘犯嫌稱受指使收取包裹，知道可能是違禁品。警方向美方查證謝並非醫師，詢後移送5人，基檢全數聲押禁見獲准，本月7日依槍砲罪起訴。

這批槍有巴西製TAURUS金牛座G2C手槍1把、比利時FN廠袖珍型半自動手槍1把、以色列IWI廠MASADA 9S 手槍1把、美國RUGER廠EC9S半自動手槍1把、捷克CZ廠緊湊型半自動手槍2把、捷克CZ廠半自動手槍2把、土耳其 CANIK廠 TP9 ELITE SC半自動手槍3把、土耳其CANIK廠 METE MC9 半自動手槍1把、GLOCK廠19型制式手槍2把、GLOCK廠43型制式手槍2把。