美加軍艦一起通過台灣海峽 台外交部：2年來第4度

美國海軍希金斯號驅逐艦，與加拿大巡防艦溫哥華號，20日通過台灣海峽向北，圖為從希金斯號遠眺溫哥華號。圖/美軍第七艦隊發布

美國海軍伯克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）及加拿大 海軍哈利 法克斯級巡防艦「溫哥華號」（HMCS Vancouver）於20日例行性通過台灣海峽。台外交部表示，對於美、加兩國再次以具體行動強調台灣海峽是國際水域的法律地位，同時捍衛自由航行與區域穩定的堅定立場，台外交部表達歡迎與肯定。

台外交部指出，美國第七艦隊（7th Fleet）及加拿大聯合作戰司令部（Canadian Joint Operations Command）分別發布新聞聲明及社群媒體 推文提及此次共同穿越台海任務。美國第七艦隊指出，穿越台海是依據國際法而為，即公海航行及穿越自由。此次任務展現美加維護所有國家航行自由的承諾，國際社會在台灣海峽的航行權利及自由不應受到限制；美國反對任何不符航行、飛越和其他合法使用海洋和航空的主權或管轄主張。

加拿大聯合作戰司令部則於X平台推文表示，這次行動旨在促進印太地區的和平、韌性及安全。

台外交部表示，此次為美加近2年第4度聯袂航經台海，展現民主盟友堅決採取具體行動維護台海和平的決心。台灣政府將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義擴張，並深化與所有理念相近國家的交流及合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及台海與印太區域的和平、穩定及繁榮。