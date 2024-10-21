我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雙十慶典隆重盛大 經文處辦答謝宴

紐約市議會擬設修憲委員會 與市府權力平衡

美加軍艦一起通過台灣海峽 台外交部：2年來第4度

記者陳熙文／台北即時報導
美國海軍希金斯號驅逐艦，與加拿大巡防艦溫哥華號，20日通過台灣海峽向北，圖為從希金斯號遠眺溫哥華號。圖/美軍第七艦隊發布
美國海軍希金斯號驅逐艦，與加拿大巡防艦溫哥華號，20日通過台灣海峽向北，圖為從希金斯號遠眺溫哥華號。圖/美軍第七艦隊發布

美國海軍伯克級飛彈驅逐艦「希金斯號」（USS Higgins）及加拿大海軍哈利法克斯級巡防艦「溫哥華號」（HMCS Vancouver）於20日例行性通過台灣海峽。台外交部表示，對於美、加兩國再次以具體行動強調台灣海峽是國際水域的法律地位，同時捍衛自由航行與區域穩定的堅定立場，台外交部表達歡迎與肯定。

台外交部指出，美國第七艦隊（7th Fleet）及加拿大聯合作戰司令部（Canadian Joint Operations Command）分別發布新聞聲明及社群媒體推文提及此次共同穿越台海任務。美國第七艦隊指出，穿越台海是依據國際法而為，即公海航行及穿越自由。此次任務展現美加維護所有國家航行自由的承諾，國際社會在台灣海峽的航行權利及自由不應受到限制；美國反對任何不符航行、飛越和其他合法使用海洋和航空的主權或管轄主張。

加拿大聯合作戰司令部則於X平台推文表示，這次行動旨在促進印太地區的和平、韌性及安全。

台外交部表示，此次為美加近2年第4度聯袂航經台海，展現民主盟友堅決採取具體行動維護台海和平的決心。台灣政府將持續強化自我防衛能力，堅定對抗威權主義擴張，並深化與所有理念相近國家的交流及合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以及台海與印太區域的和平、穩定及繁榮。

加拿大 哈利 社群媒體

上一則

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

下一則

誹謗黃國昌硬上女學生不認罪 周玉蔻哭：像小螞蟻被輾壓

延伸閱讀

美加軍艦穿越台灣海峽 解放軍：滋擾攪局 全程跟監警戒

美加軍艦穿越台灣海峽 解放軍：滋擾攪局 全程跟監警戒
加拿大對中國電動車加徵關稅 加國企業可申請減免

加拿大對中國電動車加徵關稅 加國企業可申請減免
解放軍演後 美加軍艦聯合穿越台海

解放軍演後 美加軍艦聯合穿越台海
南非限期台駐處遷出首都 台外交部：仍持續最大努力

南非限期台駐處遷出首都 台外交部：仍持續最大努力

熱門新聞

24歲「學霸」許姓美女網紅。（取材自小紅書）

神級家世學霸不倫大23歲人夫 台大教授父也擋不住

2024-10-17 02:24
台灣小說家聶華苓昨天深夜辭世，享壽99歲。記者高彬原／攝影

台灣名作家聶華苓 99歲於愛阿華州辭世

2024-10-21 10:58
辜寬敏基金會今天公布「2024國家不正常關鍵報告」，基金會董事長、辜寬敏遺孀王美琇（左）表示，這國家還有很多不正常現象，不應視而不見。圖／本報系資料照

賴清德拋「中華民國113年」 辜寬敏遺孀：這國家何時開始？

2024-10-15 12:01
高雄壽山動物園出現一群孔雀躺在地上動也不動，遊客以為孔雀集體暴斃急忙通報。圖／高市觀光局提供

高雄動物園孔雀集體倒地 遊客嚇壞通報 園方：做日光浴啦

2024-10-20 10:27
謝姓男子涉嫌在美購買手槍，分解混進五金工具寄空運包裹來台，被美方攔截 查獲16枝制式手槍，刑事局拘提謝及收貨者共5人。記者李奕昕／翻攝

「美國醫師」寄16把制式手槍到台灣 混進五金工具被截

2024-10-21 14:34
國民黨黃復興黨部前主委臧幼俠涉參與中國統戰活動，遭裁罰停止75%月退俸5年，並追繳註銷勳獎章。(本報系資料照片)

台退將臧幼俠赴港參與統戰活動 月退俸3千多美元罰砍75%

2024-10-15 09:55

超人氣

更多 >
Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包

Trader Joe's粉絲又排起長龍 這次不是為搶迷你托特包
華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢

華郵：擁有連棟屋成為新版美國夢
這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗

這5類衣物 清潔專家：絕不要用冷水洗
鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎
他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行

他高空拋物砸死路人 6天扔了十幾次…判死刑立即執行