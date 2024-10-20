柯父進加護病房 蔡壁如：柯文哲18日半夜去探視了
民眾黨主席柯文哲的父親柯承發傳出身體狀況不佳住進加護病房，民眾黨發言人戴于文證實柯文哲的律師依規定申請戒護探視，台中市政府顧問蔡壁如晚間參加民眾黨屏東縣黨部宣講活動時，證實柯文哲18日晚間有去探視父親。
蔡壁如受訪說，柯文哲父親之前住院時間有比較長，最近是因急性心肌梗塞，有放了支架，這1、2天在加護病房觀察，柯文哲本身是加護病房的專科醫師、是很專業的醫師，「因為還是有朋友把柯爸爸的病歷帶進去給他（指柯文哲）看，律師有申請可以出來見他爸爸，所以18號半夜有見到，有去看了」。
蔡壁如也說，對於病人病情這部分，醫護人員還是不能洩漏，「我們只知道說他（指柯文哲）有去看了，那現在柯爸爸應該還在加護病房觀察中」。
媒體追問，柯文哲是否擔心會見不到父親最後一面？蔡壁如指出，現在病情不清楚，柯父有放了支架，在加護病房觀察，病人的隱私就不再討論。
立委林國城則說，柯父確實病危，看起來似乎非常嚴重，柯文哲要被收押時非常擔心，特別交代妻子要常去關懷了解，而柯文哲確實有依照規定提出申請探視，有無核准見到面則無法證實。
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