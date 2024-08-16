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新聞評論／盧秀燕直攻2028？藍拱燕或打燕兩難

聯合報社論
藍挺盧秀燕選黨魁可使選務黨務合一及早就位，但也將提早成攻擊。(報系資料照)
藍挺盧秀燕選黨魁可使選務黨務合一及早就位，但也將提早成攻擊。(報系資料照)

民眾黨主席柯文哲政治獻金案延燒，馬英九基金會執行長蕭旭岑提醒，柯文哲恐成「宋楚瑜第二」，影響未來藍白合。他並力拱台中市長盧秀燕參選黨主席，希望2028總統大選及早就位，使選務和黨務合一，以免重蹈前兩屆敗選覆轍。但國民黨主席朱立倫對此不悅，稱其任期到明年10月，目前談此事是「干擾團結」。

站在藍白合立場，民眾黨發生嚴重假帳危機，國民黨確實顯得左右為難。若參與「打柯」，唯恐影響在野黨的國會合作；若袖手旁觀，又顯得對政治漠不關心，只好保持曖昧。問題是，無論就下屆地方選舉或總統大選的布局看，國民黨對自己的角色和布局都不能毫無藍圖，否則就太過消極。盧秀燕參選主席或許未到拍板時刻，但透過內外激盪使情勢現露輪廓，總比上屆那樣臨陣拉伕、卻碰上郭台銘亂流攪局的好。

盧秀燕日前與立法院前院長王金平等多位藍營民代在台中聚餐，名義是慶祝父親節，卻有人形容為「挺燕大會」。盧秀燕是目前國民黨人氣最高的百里侯，但黨內此刻逼她表態，究竟是「拱燕」或「打燕」，值得思考。除了時機和意願，整體情勢的醞釀，也須有更周全的考慮。

東漢年間，赤壁大戰後三分天下，曹操聯手孫權在樊城之戰擊敗關羽，孫權襲取荊州後，向曹操獻上關羽的人頭，並勸進曹操稱帝。曹操睥睨說：「是兒欲踞吾著爐火上邪？」意思是：這小子想把我架在爐火上烤嗎？他繼續稱霸北方，不重蹈袁術太早稱帝而滅亡的錯誤。元末朱元璋起兵打下江、浙根據地，他聽取名士朱升「高築牆、廣積糧、緩稱王」建言，以十年之力翦滅群雄，逐步完成帝業。

國民黨「三子」禿子、漢子、燕子都有爭取大位的實力，但韓國瑜、侯友宜皆挑戰失敗，盧秀燕因而成為新寄望。問題在，國民黨是否已深自檢討敗選原因？2024大選，儘管六成民意支持政黨輪替，賴清德仍以四成得票率低空當選，柯文哲態度翻來覆去，證明在野大聯盟路障重重。

國民黨預定明年7月改選黨主席，外界將新黨魁視為挑戰2028總統大位的關鍵樞紐。國民黨秘書長黃健庭稱，他不覺得朱立倫一定會選，「如果盧秀燕很堅決一定要選，朱立倫未必會跟她爭」。王金平日前也說，「只要盧秀燕有意願選主席，就是好人選」。黃健庭和王金平的說法充滿善意，但也暗含謀略，導致「拱燕」或「打燕」議論紛紛，這形同將盧秀燕放在爐上公開炙烤，徒增政敵挑撥空間。

挺燕派直言，黨主席和總統候選人如果無法二合一，政策和人事恐出現多頭馬車。但盧秀燕市長任期還有兩年多，「做好做滿」是民選首長最大心魔；除非眾望所歸水到渠成，否則她一表態，內外壓力必然齊湧而至。她若參選黨主席，政治議題必將干擾市政，「媽媽市長」的人設也面臨嚴峻挑戰。接不接黨主席，盧秀燕面臨兩難抉擇，但此刻並非最佳攤牌時刻。

「專心市政」是盧秀燕再上層樓的最強利器，也是抵禦政敵的最佳盾牌，「呷碗內、看碗外」不是她的風格。若市政成績不佳，就像大樓的地基不穩，很難有下一步。賴總統獨霸政壇，民進黨蠶食鯨吞國家資源，藍營對盧秀燕既期待又憂心。鑑古推今，如果時機不宜、實力不足，在勾心鬥角下勉強攻頂，結果恐怕事倍功半。袁術稱帝滅亡、曹操稱王雄霸、朱元璋一統天下，是三種截然不同的歷史；天時地利人和方能成大事，國民黨想要哪種結局？（轉載自聯合報社論）

盧秀燕 國民黨 王金平

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