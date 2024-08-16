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奧運英雄派對擠爆北市信義區 蔣萬安宣布設「麟洋路」

台灣新聞組／台北17日電
台北市為巴黎奧運的台北市選手舉辦「2024 Taiwan Heroes 台灣之光 台北驕傲」時尚派對，台北市長蔣萬安（中）出席，與十位選手合影。(記者曾吉松／攝影)
台北市為巴黎奧運的台北市選手舉辦「2024 Taiwan Heroes 台灣之光 台北驕傲」時尚派對，台北市長蔣萬安（中）出席，與十位選手合影。(記者曾吉松／攝影)

巴黎奧運中華代表團昨天(16)由總統賴清德接見，隨即從總統府出發展開奧運英雄大遊行，儘管郭婞淳、戴資穎兩大天后未能出席，但包括今年奪金的林郁婷、王齊麟，拿下銅牌的唐嘉鴻、陳念琴、吳詩儀、李孟遠都全程參與，並在「英雄谷」中接受民眾的熱情歡呼。

今年巴黎奧運中華代表團帶回2金、5銅的史上次佳成績，返台後選手們行程滿檔，昨天就有五場奧運相關活動在台北市舉行，行政院長卓榮泰先是在中午宴請奧運英雄，代表團隨後前往總統府由賴清德接見，並從總統府出發展開1.3公里奧運英雄遊行，館前路的「英雄谷」中擠滿民眾，不少人更帶著國旗或自製加油看板為選手喝采。

賴清德表示，不管有沒有得獎，每位選手都是台灣之光、國家英雄。另讚賞林郁婷，贏得國人尊敬跟讚賞，大家都以她為榮。賴還提到，要推廣全民運動，讓台灣成為運動強國；政府則要幫助年輕人在體育場域追求夢想。

台北市府傍晚則是替巴黎奧運凱旋歸國的國手舉辦時尚派對，活動開始前，信義區香堤大道就已擠滿人潮，只為一睹偶像風采，還有民眾將臉上塗滿國旗樣色，和選手自拍、簽名樣樣來，最後更一同合唱國歌，氣氛熱烈。

市長蔣萬安表示，這次設籍北市選手到北市12區運動中心終身免費，未來四年搭北捷也不限次數免費，慶祝「麟洋配」金牌二連霸，將在兩人母校中山國中門口路段取別名「麟洋路」，讓兩人精神成為台北人的DNA。

林郁婷表示，能夠讓民眾對體育共襄盛舉，也希望自己能夠寵粉無極限作為回報。

至於已三度參加奧運的「柔道女王」連珍羚，昨天第一次參加英雄遊行讓她直呼「運動員現在在台灣受到的尊重，已經跟我去日本前不一樣了，身為運動員真的很感動」。

巴黎奧運 賴清德 林郁婷

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