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陸船翻覆案金門地檢署偵結不起訴 陳玉珍：可翻篇

記者蔡家蓁／金門即時報導
金門地檢署昨天公布0214陸船翻覆案的調查報告，照片上為陸船的明顯傷痕。圖／檢方提供
金門地檢署昨天公布0214陸船翻覆案的調查報告，照片上為陸船的明顯傷痕。圖／檢方提供

0214陸船翻覆案，金門地檢署今天對外說明整個偵查結果，海巡署2名執法人員均獲不起訴處分，此舉是否會引起後續效應，頗受關注，金門籍立委陳玉珍表示，尊重地檢署的判決，認為此事應該已告一段落，「翻篇」了，她強調，兩岸關係很長遠，大家應該往前看，看兩岸如何繼續交流往來。

目前人在大陸福州的陳玉珍表示，這起案件，金門地檢署調查的很仔細，他們詳細調查相關事證與2位生還漁民的說法，依「罪證有疑，利於被告」證據法則，認為2名被告查無充分證據有過失，檢察官才予以不起訴處分。

她說，此案在7月底兩邊有共識，包括撫慰金與遺體與船隻交還，都已經達成共識，家屬對2罹難者溺死這件事，也沒有異議；此案的著重點是當初海巡有沒「蓄意」要將漁船翻覆，現在調查結果，的確是沒有。

至於是否會引起後續效應，陳玉珍說，兩岸關係是很長遠，此事拖了超過半年，讓兩岸的往來都受到影響，停滯很久，她認為，大家應該往前看，看兩岸如何繼續交流往來。

陳玉珍也說，隨著「0214」事件的順利解決，胡姓釣客也返回金門，與澎湖大進滿號也有進展，下一步有關兩岸之間的交流往來，主要是爭取陸客赴金門團體旅遊或自由行，她預計在本月20日前後，陪同金門縣議長洪允典與9位議員和台金的觀光業者代表約20多人，到北京跟「相關單位」探討開放陸客赴金門旅遊事宜。

陳玉珍說，希望這趟北京行，能有更好的進展，讓金門的觀光產業可以注入一股新的活水。

金檢偵查結果出爐，金門縣政府也表示，尊重司法判決，期盼此事件過後，金廈海域風平浪靜；兩岸關係有序推進。

0214陸船翻覆事件，在7月30日落幕，金門地檢署昨天公布整起事件的偵結報告。圖...
0214陸船翻覆事件，在7月30日落幕，金門地檢署昨天公布整起事件的偵結報告。圖／海巡署提供提供

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