獨得張榮發百億遺產怎麼用？張國煒：拿到再說

長榮集團創辦人張榮發遺囑法院認定有效，他的二房獨子張國煒將可獲逾百億元遺產。（本報系資料庫）

星宇航空今天首航西雅圖 ，由董事長張國煒親自執飛。針對法院近期認定張榮發遺囑有效，該如何運用遺產，他表示，「沒有計畫、拿到再說」，認為最大意義在於「經過冗長法律驗證，證明是總裁、我父親自己的意思」，後續會全權委託律師團去處理。

長榮 集團創辦人張榮發8年前過世，遺囑將遺產全留給二房獨子張國煒並指定接任總裁，大房三子張國政提確認遺囑無效訴訟，一、二審敗訴後上訴。最高法院認定，張榮發製作密封遺囑具遺囑能力，符合民法要件，14日駁回上訴確定，張國煒可獲140億元(新台幣，約4.3億美元)遺產。

星宇航空今天首航西雅圖，由董事長張國煒親自擔任機師執飛。對於市場關注的遺囑議題，他也首度現身接受媒體訪問。針對取得遺產後的運用計畫，是否會投入星宇航空，張國煒表示，「沒有計畫、拿到再說」；他進一步重申，實際上要拿得到再說。

媒體詢問，是否沉冤得雪，他表示，也沒有外界說的「沉冤得雪」，是之前市場上很多講法，例如貍貓換太子、作假等，「現在經過這麼冗長的法律驗證，證明是總裁、我父親自己的意思」，他認為最大意義在這裡。

至於遺產方面的後續處置，他表示，會全權委託律師團去處理，「不想花太多心思在這個上面，很多關乎法律專業」。