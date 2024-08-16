致敬奧運精神 北市發起中山國中前增別名「麟洋路」

而李洋、王齊麟（右）都來自台北市中山國中，台北市長蔣萬安（左）宣布要將中山國中所在的復興北路361巷，增設別名「麟洋路」。記者曾吉松／攝影

巴黎奧運羽球 男雙金牌「麟洋配」王齊麟、李洋都是北市中山國中校友，市長蔣萬安今天宣布，中山國中前的復興北路361巷將增別名「麟洋路」；北市府表示，已照要點進行程序。

奧運落幕不久，北市今天舉辦奧運英雄派對，設籍北市的選手出席，也包含羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟。

蔣萬安出席奧運英雄派對致詞表示，王齊麟、李洋都是中山國中畢業，今天也有很多中山國中學生早早卡位一睹大學長風采。

蔣萬安也宣布，中山國中前的道路將新增別名「麟洋路」，盼奮戰到最後一刻的精神深植人心。

北市府補充，「麟洋路」為復興北路361巷，依照「台北市巷弄及廣場別名訂定要點」規定，市府發起後要獲1/5當地居民連署，之後開府內評審會，結論還要再獲1/2當地居民連署通過，所以還需要一些時間。

北市府表示，已啟動相關程序，這也是該要點自民國102年訂定、104年修正後首次啟用。

北市府說，正式路名仍是「復興北路361巷」，市府會依照要點討論地標的規劃與布置。

根據北市巷弄及廣場別名訂定要點規定，巷、弄及廣場別名，除依規定設立標示牌，不加註於道路指示標誌及戶籍謄本、門牌證明等市政府及所屬機關核發的公文書及相關表格。