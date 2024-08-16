我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬修派瑞K毒致死案 醫暴利還簡訊稱他「白痴」

民主黨全代會情節激似1968年 多處驚人巧合

致敬奧運精神 北市發起中山國中前增別名「麟洋路」

中央社台北16日電
而李洋、王齊麟（右）都來自台北市中山國中，台北市長蔣萬安（左）宣布要將中山國中所在的復興北路361巷，增設別名「麟洋路」。記者曾吉松／攝影
而李洋、王齊麟（右）都來自台北市中山國中，台北市長蔣萬安（左）宣布要將中山國中所在的復興北路361巷，增設別名「麟洋路」。記者曾吉松／攝影

巴黎奧運羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟、李洋都是北市中山國中校友，市長蔣萬安今天宣布，中山國中前的復興北路361巷將增別名「麟洋路」；北市府表示，已照要點進行程序。

奧運落幕不久，北市今天舉辦奧運英雄派對，設籍北市的選手出席，也包含羽球男雙金牌「麟洋配」王齊麟。

蔣萬安出席奧運英雄派對致詞表示，王齊麟、李洋都是中山國中畢業，今天也有很多中山國中學生早早卡位一睹大學長風采。

蔣萬安也宣布，中山國中前的道路將新增別名「麟洋路」，盼奮戰到最後一刻的精神深植人心。

北市府補充，「麟洋路」為復興北路361巷，依照「台北市巷弄及廣場別名訂定要點」規定，市府發起後要獲1/5當地居民連署，之後開府內評審會，結論還要再獲1/2當地居民連署通過，所以還需要一些時間。

北市府表示，已啟動相關程序，這也是該要點自民國102年訂定、104年修正後首次啟用。

北市府說，正式路名仍是「復興北路361巷」，市府會依照要點討論地標的規劃與布置。

根據北市巷弄及廣場別名訂定要點規定，巷、弄及廣場別名，除依規定設立標示牌，不加註於道路指示標誌及戶籍謄本、門牌證明等市政府及所屬機關核發的公文書及相關表格。

巴黎奧運 羽球

上一則

台奧運英雄大遊行登場 英雄谷氣氛熱絡宛如嘉年華

延伸閱讀

訪幸福企業 遇三千金爸 蔣萬安想要女兒幽默說拿2換1

訪幸福企業 遇三千金爸 蔣萬安想要女兒幽默說拿2換1
巴奧羽球／王齊麟爸「拿金牌了啦」毛巾睡三年 祝「麟洋配」美夢成真

巴奧羽球／王齊麟爸「拿金牌了啦」毛巾睡三年 祝「麟洋配」美夢成真
巴奧／李洋29歲生日快樂 金牌搭檔王齊麟：別那麼自律了

巴奧／李洋29歲生日快樂 金牌搭檔王齊麟：別那麼自律了
巴奧／看林郁婷奪金很熱血 王齊麟：成績打臉外在聲音

巴奧／看林郁婷奪金很熱血 王齊麟：成績打臉外在聲音

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
在台失聯的柯尼哲為德國知名學者，專注於陰謀論在公共對話領域、媒體與文學中的表現形式，近年全球假訊息肆虐，柯尼哲的學術專業受重視，在週報「星期五」（der Freitag）和YouTube上都可以見到他深度解析的專欄與影片。（中央社）

德籍教授在台失蹤逾4月 父母投書柏林報紙望兒早歸

2024-08-13 17:44
長榮集團創辦人張榮發8年前過世，遺囑將遺產全留給2房獨子張國煒。圖／本報系資料照

張榮發遺囑確定有效 二房獨子獨得逾百億台幣遺產

2024-08-14 13:25
新北一名公公拍兒媳屁股說「快去洗澡」，共6度性騷。圖為示意圖非當事人。（記者余承翰／攝影）

公公6度性騷 拍屁股說「去洗澡」、想舌吻 兒媳不忍了提告

2024-08-14 00:10
中國國安部的發文提到破獲千餘起台灣間諜，台陸委會13日回應，若非誇大就是濫捕。(記者廖士鋒／攝影)

中國稱破獲千起台諜案 陸委會：若非誇大就是濫捕

2024-08-13 11:59

超人氣

更多 >
全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓

全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化
南加爾灣2亞裔長者陳屍旅店 疑殺妻後自殺

南加爾灣2亞裔長者陳屍旅店 疑殺妻後自殺
巴奧3金1銀…體操天后幼年遭棄養 拜爾絲生母求原諒

巴奧3金1銀…體操天后幼年遭棄養 拜爾絲生母求原諒
南瓜不再代表秋天滋味？美國人現在更愛這一味

南瓜不再代表秋天滋味？美國人現在更愛這一味