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金門釣客為何遭大陸留置近5個月？細節披露

中國新聞組／即時報導
金門胡姓釣客遭大陸滯留近五個月後，8月7日在立委陳玉珍陪同下返回金門。記者蔡家蓁／攝影
金門胡姓釣客遭大陸滯留近五個月後，8月7日在立委陳玉珍陪同下返回金門。記者蔡家蓁／攝影

金門胡姓釣客遭中國大陸滯留近五個月後，直至本月7日才在立委陳玉珍陪同下返回金門。對於胡姓釣客何以遭留置如此長的時間？大陸媒體披露，福建海警當初在進行身分調查時，胡姓釣客言語閃躲刻意迴避海警問題，甚至編造虛假的職業和身分，後經陸方調查才發現，胡姓釣客為金門現役士官。

大陸軍武博客《軍武次位面》15日發文指出，胡姓釣客原為金門守備大隊迫炮中士副班長，今年3月17日12時左右，與金門40歲吳姓同鄉從金門溪邊海水浴場出發前往北碇島附近海域海釣。

不料兩人出海後遭遇大霧迷航，到了18時左右，兩人乘坐的海釣船燃油即將耗盡，但當時海上能見度較一般，加上兩人的手機也完全沒有電了，無法向外界發送求助信息，船隻因此一直漂流到金門北面的泉州圍頭灣錨地附近。

據稱，當時兩人把船隻和漁網浮球綁在一起，等待過往船隻救援，但隨著夜間溫度下降風浪變大，海釣船與漁網浮球之間的繩子斷裂。

後兩人發現福建海警2101艇在附近巡邏，便主動利用僅有的燃油發動船隻靠近求援。福建海警發現他們後，於凌晨4時15分將兩人救起。

《軍武次位面》指出，大陸方面對他們開展醫療救助和人道主義關懷，給他們提供熱水、食物以及禦寒的衣物，還給他們提供電話讓他們給家裡報平安，甚至派出專門的醫療人員進行看護。

《軍武次位面》稱，原本兩岸已商定好，要在當天中午在海上盡快進行人員交接。但當金門的船隻到達預定海域後，卻沒有等來大陸前來交接的船隻，原因就是福建海警發現胡姓釣客刻意隱瞞身分。

直到當日晚間，大陸方面才通知台方，因發現胡姓釣客有「現役軍人」身分，因此交人計劃暫停。與胡姓釣客同行的吳姓男子，則於3月23日由福建海警與金門海巡隊派遣的巡防艇完成移交返回金門。

對於為何需要將胡姓釣客滯留近五個月？《軍武次位面》指出，首先是大陸需要釐清胡姓釣客為何要偽造職業欺騙大陸海警，「到底是害怕暴露軍人身分後帶來麻煩還是另有目的？」

其次是當時金門島上有美國陸軍特種部隊教官，此時「冷不防這冒出一個隱瞞身分的『現役軍人』飄過來，誰知道到底是不是派往大陸搞特種作戰的敵特分子呢？所以自然要仔細甄別了」。

《軍武次位面》指出，金門守軍叛逃到大陸並不鮮見，最有名的就是林毅夫。1979年5月16日，當時還叫林正義的金門防衛司令部步兵第284師851旅5營2連上尉連長林毅夫叛逃大陸。

1984年6月27日，319師955旅步1營2連19歲二等兵莊輝亮利用一塊工程模板漂流出海，遭金門兩棲部隊在海面上成功抓捕，後遭軍方以敵前逃亡罪名槍斃。

2017年，一名在金門服役的男子休假期間為了賺外快，意圖將裝著70多個泡沫箱的龍蝦走私給大陸養殖戶，結果半途中漁船沈沒，人被大陸方面救回廈門，後由金門紅十字會領回。

2023年3月，金門防衛指揮部烈嶼守備大隊二膽守備隊上等兵陳嘉壎在逃離金門到海上漂流後，被福建海警救起來帶回廈門。台灣方面聲稱，該名士兵是因想躲債才投奔大陸，但對於陳嘉壎後續如何處理，兩岸商議一直擱置至今。

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