我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

感受到了嗎？南加今天上午又地震 規模3.9

重磅快評╱大刀砍賴清德大將 對柯文哲還會客氣嗎

聯合報主筆室
行政院前發言人陳宗彥（右）過去獲賴清德總統重用，陳宗彥所涉及性招待，監察院彈劾雖未通過，但在今天被南檢起訴並求處重刑。圖／聯合報系資料照片
行政院前發言人陳宗彥（右）過去獲賴清德總統重用，陳宗彥所涉及性招待，監察院彈劾雖未通過，但在今天被南檢起訴並求處重刑。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲早上被堵訪，他表示若被約談是正常，也樂見政府高效率，一副老神在在姿態。但他應該沒想到，沉寂一時的行政院前發言人陳宗彥性醜聞案，竟突然被檢方提起公訴並求處重刑，和上月鄭文燦「舊案新辦」有強烈既視感。民進黨效率果然驚人，柯文哲即使假帳案可以全身而退，但接下來的京華城等三大案硬戰恐怕也逃不過。

柯文哲連日來身陷政治獻金申報疑雲，會計師、木可公司負責人被約談後交保，這把火看來很快就會燒到柯文哲身上。柯文哲今天早上卻神情篤定表示，如果被約談很正常，中華民國政府的效率這麼高，自己也是很樂見。一番話說得酸味十足。

柯文哲除了酸民進黨政府，他還強調競辦每一筆支出都有憑證，是否合理可以討論，差額應該會超過2000萬元。柯文哲說得自信十足，還不忘為競選總幹事黃珊珊辯護，指黨內有人要求黃辭立委一事需經內部討論，「混亂的時候，不要再添亂了」；對於妻子陳佩琪被指疑似開設人頭公司，他駁斥「那個不是人頭」，這是他的自家事。

假帳、人頭公司、甚至素食便當要價96萬多元，不管有沒有道理，柯文哲什麼都能反駁，偏偏對京華城容積案的偵辦，就隻字不提；中廣前董事長趙少康即說過，假帳案只傷到柯文哲的形象，倒是京華城容積率放寬可能牽涉違法圖利，應該會讓柯文哲很頭痛。對照近日藍綠白政治人物被偵辦、判刑，柯文哲必須嚴肅面對未來的考驗。

陳宗彥的案子是十年多前的案子，案經檢察官分案想辦貪汙案，後來卻不了了之。民眾黨前立委陳琬惠去年2月爆料康樂隊業者涉行賄陳宗彥，台南地檢署分案調查後，認陳宗彥等人涉嫌違反貪汙治罪條例等，偵查終結並提起公訴並建請法院從重量刑，

同一個案子卻有兩種截然不同的結果，檢方的說法是之前監聽沒有陳宗彥行、收賄之確切不法犯行，而且當時偵辦重點在於酒店業者是否有行賄警察，因此監譯人員對於陳宗彥接受店業者性服務部分通訊內容未作成譯文，後來全部重譯，反覆推敲及整理記錄，才偵查終結提起公訴。總之，就是監譯人員成了代罪羔羊。 

回頭看看前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦涉嫌收受賄賂的案子，鄭案也是擺了7年後才展開行動，7年期間還簽結2次，但是鄭文燦的案子動了之後，新竹縣長楊文科被控涉護航建商遭起訴、新竹市長高虹安的助費案馬上就一審宣判，依民進黨政治邏輯，如果大刀砍了賴清德昔日大將陳宗彥，對柯文哲還有什麼好客氣的嗎？  (轉載自聯合報)

柯文哲 民進黨 中華民國

上一則

賴清德親密子弟兵被起訴 國民黨立委喊意外：要給予肯定

下一則

台灣1小時連5震 101辦公「要起飛了」廈門福州都有感

延伸閱讀

假帳風暴 檢搜索7地約談6人 偵查朝柯文哲進逼

假帳風暴 檢搜索7地約談6人 偵查朝柯文哲進逼
柯文哲公開信向黨員致歉：識人不明 用人不當

柯文哲公開信向黨員致歉：識人不明 用人不當
柯文哲競總收據又見誤登 千元餐費變96萬

柯文哲競總收據又見誤登 千元餐費變96萬
觀察站／木可公司與競總資金往來 柯文哲恐難切割

觀察站／木可公司與競總資金往來 柯文哲恐難切割

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
在台失聯的柯尼哲為德國知名學者，專注於陰謀論在公共對話領域、媒體與文學中的表現形式，近年全球假訊息肆虐，柯尼哲的學術專業受重視，在週報「星期五」（der Freitag）和YouTube上都可以見到他深度解析的專欄與影片。（中央社）

德籍教授在台失蹤逾4月 父母投書柏林報紙望兒早歸

2024-08-13 17:44
長榮集團創辦人張榮發8年前過世，遺囑將遺產全留給2房獨子張國煒。圖／本報系資料照

張榮發遺囑確定有效 二房獨子獨得逾百億台幣遺產

2024-08-14 13:25
中國國安部的發文提到破獲千餘起台灣間諜，台陸委會13日回應，若非誇大就是濫捕。(記者廖士鋒／攝影)

中國稱破獲千起台諜案 陸委會：若非誇大就是濫捕

2024-08-13 11:59
新北一名公公拍兒媳屁股說「快去洗澡」，共6度性騷。圖為示意圖非當事人。（記者余承翰／攝影）

公公6度性騷 拍屁股說「去洗澡」、想舌吻 兒媳不忍了提告

2024-08-14 00:10

超人氣

更多 >
自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了

自家記者說全紅嬋「瘋瘋癲癲像個白癡」粉絲怒了
曼哈頓移民家庭不慎讓陌生人入住 趕不走變噩夢

曼哈頓移民家庭不慎讓陌生人入住 趕不走變噩夢
第一屆中國小姐林靜宜定居舊金山 中風過世享壽86歲

第一屆中國小姐林靜宜定居舊金山 中風過世享壽86歲
在加州買泡麵等速食 常見的「P65」警告是什麼？

在加州買泡麵等速食 常見的「P65」警告是什麼？
3生肖女性天生旺子女：屬馬傳承奮鬥精神 一類人福氣連帶旺夫

3生肖女性天生旺子女：屬馬傳承奮鬥精神 一類人福氣連帶旺夫