蕭旭岑籲選總統應先選黨主席 朱立倫：干擾黨內團結

國民黨主席朱立倫(中)主持國民黨中元普渡活動。(記者王千豪／攝影)

馬英九 基金會執行長蕭旭岑13日接受廣播節目專訪時指出，如果台中市長盧秀燕有意角逐2028總統大位，依國民黨 慣例，選務與黨務二合一是最適宜的模式，建議盧選黨主席。國民黨主席朱立倫今天表示，此時討論這個問題，干擾整個黨的運作及黨內團結。

朱立倫今天主持國民黨中元普渡活動，結束參拜儀式後接受媒體聯訪。針對蕭旭岑在廣播節目的談話，朱立倫表示，黨主席的任期到明年10月，還有一年多的時間，此時討論這個問題，一方面會干擾整個黨的運作、黨內團結，最重要的還會影響包括盧市長、新北市長侯友宜，或國民黨重要領導人的工作。

朱立倫認為，這個時候不需要討論此議題，他們好好的從事黨務工作，盧市長也好、侯市長也好，或是每一位黨內重要幹部，現在都專心好做好現在的工作，因為民眾期待國民黨不斷改革、不斷地跟社會連結在一起，把市政工作做得更好，在立法院能更團結，能夠把重要民生法案趕快通過。

至於今天晚上啟程訪美，朱立倫說，這次的行程很單純，明天在舊金山舉行全美國民黨總支部的全美大會，他特別到現場謝謝在美國為國民黨努力打拚的幹部。明天中午僑界有一個午宴，下午會到史丹佛大學跟學界的老朋友見面，晚上則在矽谷 跟一些科技朋友見面，隔天一早就飛休斯頓參加全美台灣同鄉聯誼會大會。

朱立倫提到，他有一些私人的行程，因為他的兩個小孩在美國念書，他會去探視小孩。另外，國民黨立委許宇甄、葛如鈞、邱若華，以及黨發言人楊智伃跟黨駐美代表秦日新會直接飛到芝加哥，參加民主黨全國代表大會。

由於朱立倫訪美前間恰逢前黨主席連戰生日，朱立倫說，連主席是他非常敬重的長輩，過去對國民黨、國家的貢獻都表達高度肯定，祝福連主席九字大壽，身體健康，萬事如意。至於連戰8月下旬的生日宴，朱立倫說，他沒辦參加，但他們已跟連主席表達祝賀之意，也希望連主席能夠一切平安健康。