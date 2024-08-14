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戰後多少外省籍軍民湧入台灣？ 作家為「芋頭蕃薯」解謎

中央社／台北14日電

「台灣族群史解謎」作家、社會學者葉高華14日在台北舉辦新書座談，試圖用數據、史料解開外省籍遷台人數之謎，他表示雖然永遠無法掌握真相，但比以前更接近真相，就是進步。

台灣社會中流傳許多關於族群的說法，想釐清這些說法的真相，卻不是簡單的事，國立中山大學社會學系教授葉高華著作「台灣族群史解謎」裡，從制度沿革、人口統計、戶口檔案與調查資料中抽絲剝繭，一步步破解關於平埔、外省、客家、福佬的歷史謎團。

二戰後究竟有多少外省籍軍民湧入台灣，是100萬、還是200萬人，因軍方數據不公開成為難題。葉高華表示，直到2018年他在剛解密公開的行政院檔案裡找到「1956年國軍戶口普查」相關數據，才有機會把1970年前數十萬沒戶籍、成為人口統計黑數的外省籍軍人找出來。再搭配各式調查檔案共同推論後，他得出最終答案為102萬人。

另外，葉高華指出，按「中華民國戶口普查報告書」裡，外省移民男女比為197：100，但在補上黑數後，他得到的實際男女比為375：100，移入的外省籍男性比女性多出近60萬人，因此若要組成家庭，就必須與台灣省籍的女性結婚，所以才會有「芋頭蕃薯」現象。

葉高華表示，雖然我們永遠無法掌握真相，「但可以逼近真相，比以前更接近真相就是進步。」

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