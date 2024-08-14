柯文哲政治獻金被認定做假 端木正、木可董娘重金交保

柯文哲假帳案，檢調約談尼奧與時樂負責人戴利玲（中）到案。記者胡經周／攝影

民眾黨主席柯文哲 身陷政治獻金申報不實風暴，台北地檢署昨天指揮調查局北機站搜索木可公關公司、尼奧與時樂公司及會計師端木正事務所共7處地點，約談端木正、助理陳韋瑄、木可公關負責人李文娟，木可公關會計何璦廷、柯競總財務長李文宗（李文娟胞兄）、尼奧與時樂負責人戴利玲共6人，台北地檢署漏夜複訊後，依偽造文書罪命端木正200萬元(約6.25萬美元)交保、李文娟150萬元(約4.69萬美元)交保、兩人均限制出境，何璦廷50萬元交保。

何璦廷凌晨由親友辦理保釋，快步離開地檢署搭車離去。端木正與李文娟半夜籌不出大筆現金，要等早上銀行開門再辦理交保。從檢方交保金額來看，端木正與李文娟偽造文書嫌疑重大，顯然被認定有作假帳弊端，案情是否會燒到柯文哲，值得關注。

李文忠供稱，因競總的財務部人力捉襟見肘，所以向監察院申報選舉款項的事務，委託給端木正處理，沒想到漏報及誤報金額高達1817萬元，但他並不知情，檢方訊後請回；端木正將政治獻金申報資料轉由夥伴陳韋瑄繕打，陳韋瑄清楚交代過程，強調只是幫忙登錄，沒有竄改資料，訊後列偽造文書被告請回。

柯文哲競辦爆出有4000多萬元流向木可公關公司，負責人李文娟是李文宗胞妹，還有傳聞報帳要經由李文娟審核。李文宗先前對外表示，所有憑據都是自己簽字、妹妹只是協助而已。

柯文哲被質疑競選經費作假帳，總統大選期間支付3筆款項，總共916萬元(約28.62萬美元)，分別為500萬元(約15.62萬美元)、200萬元(約6.25萬美元)、216萬元(約6.75萬美元)給承辦造勢活動的「時樂」與「尼奧」公司，但時樂聲稱沒有收到500萬元申報款，也沒有這項合作案，這三筆可疑單據究竟是出自柯辦？抑或是端木正與陳韋瑄？是專案小組主要偵辦方向。