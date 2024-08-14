柯文哲政治獻金風波「為什麼搞成一團爛帳？」

圖為柯文哲（右）、黃珊珊（左）。本報資料照片

民眾黨陷政治獻金申報風波，柯文哲 競選總幹事黃珊珊等人今天上午赴台北地檢署對會計師端木正提告。媒體人黃暐瀚今天在臉書 表示，兩造說法兜不攏；柯文哲和黃珊珊都有多次選舉經驗，政治獻金的申報方式，不可能今天才知道，為什麼會搞成一團爛帳？

黃暐瀚表示，上周末民眾黨閉關查帳，發現會計師端木正「擅調差額」，犯下彌天大錯。不料周一記者會公布這個「低級錯誤」之後，端木正卻發聲明強調「一切依規」，望檢調監院釐清真相，還「會計師」清白。兩造說法對不上，民眾黨決定今天提告。「我看不懂的是，兩造說法兜不攏，是周一傍晚的事？還是周末對帳就發生的事？」

他說，如果周末對帳，會計師已經認錯，為什麼周一記者會上，會計師不出面跟社會交代？反之要是周末對帳會計師並未認錯，民眾黨怎麼會天真到去開一個馬上就要被當事人「反駁」的記者會，搞成羅生門？既然周末對帳已經不愉快，會計師也不認，民眾黨其實應該周一一早、北檢一開，就該去告了，不是等到端木正否認，友人幫喊冤，繼續再燒48小時之後，才想到要去提告。

而所謂「會計師自己亂登」這件事，黃暐瀚表示，競選總部甚至候選人本人，也有責任。根據監院的政治獻金登錄系統規定，總部財務「出帳」，會計師「簽證 」，會計師只能「審核、檢視」不能「登錄、編輯」。柯總部叫會計師自己直接去「登帳」（以至於漏登），這是違反規定的事。

黃暐瀚表示，包括柯文哲（兩次台北市長），總幹事黃珊珊（市長、立委、議員），都有多次選舉經驗，政治獻金的申報方式，不可能今天才知道，為什麼會搞成一團爛帳？實在令人想不明白。