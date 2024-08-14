柯文哲政治獻金風波「為什麼搞成一團爛帳？」
民眾黨陷政治獻金申報風波，柯文哲競選總幹事黃珊珊等人今天上午赴台北地檢署對會計師端木正提告。媒體人黃暐瀚今天在臉書表示，兩造說法兜不攏；柯文哲和黃珊珊都有多次選舉經驗，政治獻金的申報方式，不可能今天才知道，為什麼會搞成一團爛帳？
黃暐瀚表示，上周末民眾黨閉關查帳，發現會計師端木正「擅調差額」，犯下彌天大錯。不料周一記者會公布這個「低級錯誤」之後，端木正卻發聲明強調「一切依規」，望檢調監院釐清真相，還「會計師」清白。兩造說法對不上，民眾黨決定今天提告。「我看不懂的是，兩造說法兜不攏，是周一傍晚的事？還是周末對帳就發生的事？」
他說，如果周末對帳，會計師已經認錯，為什麼周一記者會上，會計師不出面跟社會交代？反之要是周末對帳會計師並未認錯，民眾黨怎麼會天真到去開一個馬上就要被當事人「反駁」的記者會，搞成羅生門？既然周末對帳已經不愉快，會計師也不認，民眾黨其實應該周一一早、北檢一開，就該去告了，不是等到端木正否認，友人幫喊冤，繼續再燒48小時之後，才想到要去提告。
而所謂「會計師自己亂登」這件事，黃暐瀚表示，競選總部甚至候選人本人，也有責任。根據監院的政治獻金登錄系統規定，總部財務「出帳」，會計師「簽證」，會計師只能「審核、檢視」不能「登錄、編輯」。柯總部叫會計師自己直接去「登帳」（以至於漏登），這是違反規定的事。
黃暐瀚表示，包括柯文哲（兩次台北市長），總幹事黃珊珊（市長、立委、議員），都有多次選舉經驗，政治獻金的申報方式，不可能今天才知道，為什麼會搞成一團爛帳？實在令人想不明白。
上一則
FB留言