涉柯文哲政治獻金風暴 台北地檢署漏夜偵訊會計師端木正

柯文哲競辦財務長李文宗。記者張宏業／攝影

民眾黨主席柯文哲 身陷政治獻金不實申報風暴，台北地檢署指揮調查局北機站搜索木可公關公司、尼奧與時樂公司及會計師端木正事務所共7處地點，約談端木正、木可公關負責人李文娟，李文娟胞兄李文宗（柯競辦財務長）、尼奧與時樂負責人戴利玲共6人，端木正、李文娟列偽造文書被告，兩人深夜移送北檢漏夜偵訊，辦案箭頭逐漸指向柯文哲。

柯文哲政治獻金有筆高達1千3百萬元的授權金流入木可公關公司，但竟有17筆漏報，民眾黨日前對此指出，原因是財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏報金額自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊。端木正發表聲明強調，會計師提供的簽證 服務，均依法令規定處理，雙方各說話。

柯文哲政治獻金申報不實風暴持續擴大，檢調懷疑有大筆競選支出流向柯文哲與黃珊珊友好的公關公司，14日赴民眾黨部調閱六箱憑證，雖未進行搜索，但偵查步驟已朝柯文哲進逼。