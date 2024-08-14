涉柯文哲政治獻金風暴 台北地檢署漏夜偵訊會計師端木正
民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金不實申報風暴，台北地檢署指揮調查局北機站搜索木可公關公司、尼奧與時樂公司及會計師端木正事務所共7處地點，約談端木正、木可公關負責人李文娟，李文娟胞兄李文宗（柯競辦財務長）、尼奧與時樂負責人戴利玲共6人，端木正、李文娟列偽造文書被告，兩人深夜移送北檢漏夜偵訊，辦案箭頭逐漸指向柯文哲。
柯文哲政治獻金有筆高達1千3百萬元的授權金流入木可公關公司，但竟有17筆漏報，民眾黨日前對此指出，原因是財務部委託的會計師端木正因「時間來不及」，擅自將漏報金額自行調節至時樂、尼奧與木可等公司，且未告知競選團隊。端木正發表聲明強調，會計師提供的簽證服務，均依法令規定處理，雙方各說話。
柯文哲政治獻金申報不實風暴持續擴大，檢調懷疑有大筆競選支出流向柯文哲與黃珊珊友好的公關公司，14日赴民眾黨部調閱六箱憑證，雖未進行搜索，但偵查步驟已朝柯文哲進逼。
另外，承包製作柯文哲競選小物的立鼎行銷公司，過去曾捐出兩筆政治獻金，但柯競辦申報時，卻變成數筆一萬元以下的匿名小額捐款，北檢為清查柯文哲或競辦團隊有無透過會計師刻意「拆分」，再以匿名入帳申報，藉此營造不收財團捐贈錢財的假象，檢方同步依偽造文書方向訊問端木正等人。
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