柯文哲公開信向黨員致歉：識人不明、用人不當

政治獻金爭議延燒，柯文哲今天就到中央黨部召集重要幕僚研商對策。中午主持中央委員會，接受立委黃珊珊請辭中央委員。並將黃珊珊、端木正、李文宗送中評會處理。隨即在雨中搭車離開中央黨部，沒有回應媒體提問。記者林俊良／攝影

民眾黨主席柯文哲 政治獻金爭議延燒，他今天向黨員發表公開信，提及調查局執行公務，民眾黨主動提供大選收支憑證，期盼真相水落石出，同時坦承自己識人不明、用人不當，他會深刻檢討並改正過失，民眾黨會從錯誤中學習，不會被這次的挫折擊垮。

柯文哲稍早以「反省，改進，繼續前進」為題發表黨員公開信，談及調查局執行公務，民眾黨主動提供大選收支相關憑證，期盼真相水落石出。

柯文哲指出，競選期間的合作廠商上周指控，競選團隊在監察院的政治獻金申報不實，自己非常訝異，因此在周末召集過去競選團隊的相關成員向會計師確認，逐筆核對每一筆金流跟收支憑證，結果發現所有支出都有相對應的發票、都用在選舉事務上，沒有流入個人口袋。

不過，柯文哲說，監察院網站卻有超過1800萬的金額被「漏登」、「誤登」，會計師未告知競選團隊，擅自調節差額，競總財務部門也未做確認，才會造成後續問題，競選團隊也會配合監察院陸續補正資料。

柯文哲表示，「2024年這場總統大選，是我們第一次面對如此龐大規模的選舉」，民眾黨的確缺乏專業團隊，但是不該因陋就簡，把重要業務委外處理，而且沒有再重複查核（double check），「我們也有責任。」

柯文哲坦承，在這次的事件當中，自己承認識人不明、用人不當，他會深刻檢討並改正過失，「讓許多支持者感到擔憂與失望，我身為黨主席責無旁貸」，而今天舉行的中央委員會，時任競選總幹事黃珊珊主動請辭黨職，時任競選財務長李文宗、會計師端木正及黃珊珊皆移送中評會議處。

柯文哲強調，自己非常重視每一筆小額捐款，「因為有你們，我們才能撐到選戰最後」，民眾黨會從錯誤中學習，持續反省改進，他也要向各位承諾，民眾黨不會被這次的挫折擊垮，未來會繼續努力、繼續前進。