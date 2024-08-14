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台行政院長：最愛足球球員是梅西 因為身材比較接近

中央社台北14日電
台灣行政院長卓榮泰。(中央社)
台灣行政院長卓榮泰。(中央社)

行政院長卓榮泰今天接受中央通訊社專訪，小學時曾是學校足球隊員的卓榮泰透露，最喜歡的球員是阿根廷足球巨星梅西；他笑說，因為梅西身材「與我們（亞洲人）比較接近」，至於身材很高大的球星，他就自嘆不如。

卓榮泰形象溫和、身段柔軟，他今天接受中央社專訪時被問到，接任閣揆後是否發過脾氣；他說，「有啊，回家的時候」。

至於在立法院接受立委們炮火猛烈質詢時，是否曾想生氣，卓榮泰笑問「生氣有用嗎？如果生氣有用，我可以生氣，但生氣有用嗎？」

被追問行政院內部會議時是否曾發過脾氣，卓榮泰說，內部會議不會，因為政院人員都非常辛苦認真，大家都針對事實討論，不過「回家脾氣大一點是真的」。

國事繁忙如何抒解壓力，卓榮泰透露，「回家做瑜珈、做棒式」。

花蓮震災後，卓榮泰曾說每個月都會去花蓮視察；他表示，上次本來要坐火車去花蓮，但因為鐵路斷掉沒成行，這週火車已開通，本週六他要去花蓮參加豐年祭、玩足球。

卓榮泰透露，他小學曾是學校的足球隊，但足球要用到頭部，所以他戴眼鏡後就不能踢足球了。

卓榮泰也提到，最喜歡的足球球員是梅西（Lionel Messi），因為身材「與我們（亞洲人）比較接近」，比較容易把梅西想像成自己時，可以怎樣去展現球技，至於身材很高大的球星，他就自嘆不如了。

另外，眾所皆知總統賴清德喜歡喝珍奶，被問到喜愛什麼飲料或零食，卓榮泰透露，最喜歡黑輪、關東煮，他以前在台北市議會時還曾說，如果離開議會，要去賣黑輪，且湯要攪拌醬料一起喝；此外，他1天可以喝很多咖啡，有時候訪客多，1人1杯咖啡，1天3、4杯咖啡都能喝完。

足球 梅西 咖啡

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