擊中韓粉的心 台立院紀念酒有啥玄機？9月上市現在就轟動

立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照

立法院長韓國瑜 上任第11屆立法院長，由於「立法院紀念酒」每兩屆改版一次，本屆進入第3次改版，近日紀念酒造型曝光，瓶身為透明玻璃、類似歐洲威士忌酒造型，預計印有「韓國瑜」名字樣式的紀念酒，將於9月中秋節前後量產，消息一出已有不少韓粉打電話向藍委辦公室詢問。

不過，立法院人士表示，產品還在設計調整階段，不方便透露相關細節，確定後立法院會找時間正式公布。

立法院自前立法院長王金平時代開始製作「立法院紀念酒」，送給外賓或宴客使用，約兩屆改版一次。第一版為第五、6屆推出，酒瓶為白色造型，內裝5年以上高粱；第二版為第7屆、第8屆製作，變身為藍色瓷瓶，還燙上議場金印；第3版為第9屆、第10屆由前立法院長蘇嘉全、游錫堃推出，瓶身為白色南瓜造型，相當吸睛。

由於立法院紀念酒款式特殊又屬於限量，因此每次推出都大受歡迎。據立院人士指出，第5、6屆時期，立委每月限購1箱、1年12箱，1箱有6瓶，後來為因應立委大批採購，到了第9屆變成每年限購30箱。

如今韓國瑜出任第11屆院長，為展現國民黨 強勢回歸氣勢，也開始改版立法院紀念酒。而紀念酒近日曝光，瓶身為透明玻璃材質製成，並印有「中華民國 立法院」字樣及議場圖，約於9月17日中秋節前後量產。據了解，消息曝光後，不少選民打電話至國民黨立委辦公室詢問如何購買？而印有韓國瑜字樣的紀念酒為限量，預料會掀起一波搶購熱潮。

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