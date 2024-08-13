我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運結束 這家廉航飛歐洲單程最低降至72元

網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友要抵制

中國稱破獲千起台諜案 陸委會：若非誇大就是濫捕

中央社台北13日電
中國國安部的發文提到破獲千餘起台灣間諜，台陸委會13日回應，若非誇大就是濫捕。(記者廖士鋒／攝影)
中國國安部的發文提到破獲千餘起台灣間諜，台陸委會13日回應，若非誇大就是濫捕。(記者廖士鋒／攝影)

中國國安部今天宣稱「連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件」。台灣陸委會表示，若非誇大業績，就是再次公開宣示，中國國安部門用模糊不明確的法律濫權羈押，將主張民主自由的台灣人民都當成「間諜」。

中國國安部微信公眾號「國家安全部」13日發布「堅決打好涉台反分裂反間諜鬥爭」的文章，宣稱「國家安全機關持續重拳出擊，開展系列專項行動，連續破獲千餘起台灣間諜竊密案件」。

對此，台陸委會以書面回覆中央社表示，所謂「千餘起台灣間諜竊密案件」，如果不是為了誇大業績，吹牛膨風；就是再次公開宣示，中國國安部門運用模糊與不明確的法律，濫權羈押，把不符中共政治意識形態，主張民主自由的台灣人民，都當成「台獨分裂勢力」或「間諜」。

台陸委會強調，中國一手喊著促進交流，一手大肆濫捕台灣人民，除了凸顯中共對台政策矛盾，也是阻礙兩岸良性互動的罪魁禍首。

台陸委會進一步指出，依照中國國安部的公開說法，恰恰呼應也證明了台灣政府一直以來請民眾審慎思考赴中國必要性的提醒。再次提醒台灣民眾，赴中國之前應認知中國極權統治的體制，人身安全實具高度風險，對人權的維護欠缺法律與文明保障。如確有赴中國的必要，請務必審慎、再三評估可能的風險。

中國國安部這篇文章中也提及，對楊智淵等「台獨頭目」實施抓捕審查，「創新了以涉嫌分裂國家罪追究島內台獨分子刑事責任的執法司法實踐」，給台獨勢力「迎頭痛擊和強力震懾」。

台陸委會表示，楊智淵根本就不是中共栽贓的「台獨頭目」，在被中共違法逮捕關押前，早已不從事政治活動，長期在中國以教圍棋及參加比賽為生。如果這樣子還要被扣上「台獨頭目」的荒唐罪名，「要再次呼籲台灣民眾，不要再相信中共『懲獨』只針對少數台灣人的騙術」。

間諜 中共 微信

上一則

「柯文哲絕不會貪」 柯媽：亂罵的人會被雷公打

延伸閱讀

菲國華裔市長郭華萍疑中國間諜遭撤職 人已不知去向

菲國華裔市長郭華萍疑中國間諜遭撤職 人已不知去向
中國國安部 稱破獲千餘起台灣間諜竊密案

中國國安部 稱破獲千餘起台灣間諜竊密案
疫後首團陸客抵馬祖 兩岸觀光露曙光 旅業盼年底前全面開放

疫後首團陸客抵馬祖 兩岸觀光露曙光 旅業盼年底前全面開放
疫後首團陸客抵馬祖 兩岸觀光露曙光

疫後首團陸客抵馬祖 兩岸觀光露曙光

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社資料照)

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

2024-08-06 14:16
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。(本報資料照片)

改中華隊奧運會歌？ 李艷秋：除非你願意犧牲選手

2024-08-06 20:10
基隆市長謝國樑今天宣布，市府與台糖合作，已找到企業，阿根納造船廠遺構將重新定位和發展。(記者游明煌／攝影)

「美國隊長」曾拍照取景 基隆殘破阿根納造船廠將活化多功能飯店

2024-08-07 00:00
空中英語教室創辦人彭蒙惠昨天過世。(聯合報系資料照)

空中英語教室創辦人彭蒙惠過世 享耆壽98歲

2024-08-06 20:53

超人氣

更多 >
拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題

拳擊手克莉芙的訓練師承認：她有染色體和睪固酮問題
他在好市多買到驅蚊好物 「噴了蚊子全跑光」但有唯一缺點

他在好市多買到驅蚊好物 「噴了蚊子全跑光」但有唯一缺點
滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩

滾動更新／南加規模4.4地震 震央距華埠僅5哩
賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存
時隔28年… 周星馳「食神」首登內地大銀幕 網：欠星爺的電影票該還了

時隔28年… 周星馳「食神」首登內地大銀幕 網：欠星爺的電影票該還了