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柯團隊稱會計師3大錯 端木正反擊「監院調查必能還清白」

台灣新聞組／台北13日電
民眾黨主席柯文哲（右）12日舉行總統大選政治獻金說明記者會，當時競選總幹事黃珊珊（中）及財務長李文宗（左）各自為沒有把控相關作業及未善盡二次查核責任，向外界鞠躬致歉。(記者侯永全／攝影)
民眾黨主席柯文哲（右）12日舉行總統大選政治獻金說明記者會，當時競選總幹事黃珊珊（中）及財務長李文宗（左）各自為沒有把控相關作業及未善盡二次查核責任，向外界鞠躬致歉。(記者侯永全／攝影)

民眾黨主席柯文哲昨(12)天舉行記者會說明政治獻金爭議，他與團隊表示目前查出15筆漏報和兩筆誤報，金額約1817萬元（台幣，下同，約56萬美元），點名會計師端木正漏報與便宜行事，將盡速補正並採取法律行動。昨晚柯文哲再發聲明表達「很抱歉」、「痛定思痛」，他另在直播節目中稱犯了低級的錯，要向支持者道歉，但強調「不是汙錢」。

歷經上周末查帳到昨天的記者會說明，柯文哲72小時危機處理尚未讓本案止血。柯團隊昨天下午點名端木正「漏報、短差與虛報」，傍晚端木正以精華會計師事務所名義發聲明：「關於民眾黨主席柯文哲先生政治獻金申報案，本所會計師提供之簽證服務，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查相關證據並釐清真相，以還會計師清白。」

台北地檢署昨天上午主動分「他」字案，由檢肅黑金專組檢察官唐仲慶偵辦，案由為偽造文書。

柯文哲競選總部副總幹事陳智菡表示，整起事件源起於活動廠商時樂發表聲明，提及競選總部申報的金額，大約有500萬元支出非該公司承包業務；因廠商指控當中涉及申報不實，競選團隊展開清查，首先查核41萬元以上的支出，目前查出17筆漏報、誤報，金額約1817萬元。

陳智菡指出，所有支出都有明細收據，端木正卻沒有如實申報，對方聲稱時間來不及，所以擅自調節金額，且沒有告知柯文哲競選總部，自行就把短差金額分成九筆申報到時樂、尼奧及木可等公司。

柯文哲表示，調查結果顯示，所有支出都有憑證，全數用在選舉相關事務，「沒有跑到任何個人的口袋裡」，因為相關業務全部外包，導致有人便宜行事，「沒有一筆一筆輸入，最後找最大筆的灌進去，造成今天的錯誤。」

柯競選總幹事黃珊珊昨在記者會點出端木正「漏報、短差、虛報」三大錯誤，但身為總幹事須為沒有把控相關作業，向外界表達歉意。柯競總財務長李文宗指出，每份憑證都由他親自簽核，過程中出現短差和漏報，儘管自己不知情，但須對未善盡二次查核責任，向支持者和廠商鞠躬道歉。

端木正昨天未露面，也沒有接記者電話，但在柯團隊下午記者會結束後，發聲明稿強調對於柯文哲的政治獻金申報案，均依法令規定處理，相信監察院及檢察署必能詳盡調查釐清真相，以還清白。

對於端木正聲明，陳智菡回應，指端木正日前並未否認漏登資料、便宜行事自行調節，期盼端木正誠實為上，善盡會計師責任，還給柯文哲競選團隊清白。黃珊珊晚間也回應端木正的聲明，稱「有關端木正會計師的聲明內容，顯然避重就輕，實不可取，也令人不解。」

柯文哲假帳爭議人物關係圖 製表／唐筱恬、林銘翰
柯文哲假帳爭議人物關係圖 製表／唐筱恬、林銘翰

柯文哲 簽證

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