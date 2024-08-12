南投前縣長李朝卿收回扣111罪定讞 累計刑期逾400年

李朝卿。圖／聯合報系資料照片

南投縣前縣長李朝卿任內利用發包莫拉克風災重建工程機會，與妻舅簡瑞祺向承包商收取回扣，被認定涉犯111罪，案經多年審理，已有17罪判刑16年6月定讞，更二審認定李朝卿收取回扣88次、金額達530萬餘元，依81罪分別判刑5年6月至6年2月不等徒刑，累計刑期超過400年，最高法院駁回上訴而定讞，實際執行刑期將由檢方聲請定應執行刑。

李朝卿2005年12月20日至2012年11月30日擔任南投縣長，利用莫拉克、凡那比風災後，縣府發包災後重建道路、排水改善、野溪護岸、觀光 等111件工程的機會，由簡瑞祺擔任白手套，向承包商收取回扣，超過千萬元。

全案歷經數年審理後，最高法院已判李朝卿17案、貪汙946萬元有罪定讞，應執行16年6月徒刑；最高法院另將94案撤銷，發回台中高分院更審；李於更二審審理時否認收取回扣，辯稱「遭人誣陷」。

更二審根據同案被告、證人證詞及相關工程召標、開標文件等證據，認定李有貪汙犯行，李朝卿於其中81案中收取公用工程回扣共88次，金額達530萬9926元，另有4案證據不足判決無罪。

更二審認為，李朝卿違法收取廠商回扣，謀取私利，不僅有愧職守，背棄縣民的託付與期待，視法律為無物，「敗壞官箴，莫此為甚」，分別依貪汙治罪條例，判李5年6月至6年2月不等徒刑，累計刑度超過400年。

案件上訴，最高法院認為更二審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞；再者，因李朝卿前案判決定讞已入監服刑，此次確定部分實際執行的刑期，還得與前案刑期合併後計算，將由檢方聲請定應執行刑。