我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拳擊手克莉芙的訓練師：她有染色體和睪固酮問題

西南航空終結選座傳統方式 旅客會面對哪些變化

南投前縣長李朝卿收回扣111罪定讞 累計刑期逾400年

記者林孟潔／台北即時報導
李朝卿。圖／聯合報系資料照片
李朝卿。圖／聯合報系資料照片

南投縣前縣長李朝卿任內利用發包莫拉克風災重建工程機會，與妻舅簡瑞祺向承包商收取回扣，被認定涉犯111罪，案經多年審理，已有17罪判刑16年6月定讞，更二審認定李朝卿收取回扣88次、金額達530萬餘元，依81罪分別判刑5年6月至6年2月不等徒刑，累計刑期超過400年，最高法院駁回上訴而定讞，實際執行刑期將由檢方聲請定應執行刑。

李朝卿2005年12月20日至2012年11月30日擔任南投縣長，利用莫拉克、凡那比風災後，縣府發包災後重建道路、排水改善、野溪護岸、觀光等111件工程的機會，由簡瑞祺擔任白手套，向承包商收取回扣，超過千萬元。

全案歷經數年審理後，最高法院已判李朝卿17案、貪汙946萬元有罪定讞，應執行16年6月徒刑；最高法院另將94案撤銷，發回台中高分院更審；李於更二審審理時否認收取回扣，辯稱「遭人誣陷」。

更二審根據同案被告、證人證詞及相關工程召標、開標文件等證據，認定李有貪汙犯行，李朝卿於其中81案中收取公用工程回扣共88次，金額達530萬9926元，另有4案證據不足判決無罪。

更二審認為，李朝卿違法收取廠商回扣，謀取私利，不僅有愧職守，背棄縣民的託付與期待，視法律為無物，「敗壞官箴，莫此為甚」，分別依貪汙治罪條例，判李5年6月至6年2月不等徒刑，累計刑度超過400年。

案件上訴，最高法院認為更二審認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞；再者，因李朝卿前案判決定讞已入監服刑，此次確定部分實際執行的刑期，還得與前案刑期合併後計算，將由檢方聲請定應執行刑。

觀光

上一則

柯文哲將政治獻金矛頭指向會計師 端木正回擊了

延伸閱讀

巴奧／崔爾斯被撤銅 拜爾絲、李蘇妮力挺 美奧會將上訴

巴奧／崔爾斯被撤銅 拜爾絲、李蘇妮力挺 美奧會將上訴
巴奧／美體操隊提交新影片：成績公布後47秒即提上訴

巴奧／美體操隊提交新影片：成績公布後47秒即提上訴
國會暴亂 用旗杆攻擊、腳踩警察頭部 加州男被判刑20年

國會暴亂 用旗杆攻擊、腳踩警察頭部 加州男被判刑20年
國會暴動踩警頭部加州男判22年 律師抗議：刑期太長太荒唐

國會暴動踩警頭部加州男判22年 律師抗議：刑期太長太荒唐

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社資料照)

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

2024-08-06 14:16
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。(本報資料照片)

改中華隊奧運會歌？ 李艷秋：除非你願意犧牲選手

2024-08-06 20:10
基隆市長謝國樑今天宣布，市府與台糖合作，已找到企業，阿根納造船廠遺構將重新定位和發展。(記者游明煌／攝影)

「美國隊長」曾拍照取景 基隆殘破阿根納造船廠將活化多功能飯店

2024-08-07 00:00
空中英語教室創辦人彭蒙惠昨天過世。(聯合報系資料照)

空中英語教室創辦人彭蒙惠過世 享耆壽98歲

2024-08-06 20:53

超人氣

更多 >
現實太殘酷害3星座變冷漠 他們「戴面具」迎合別人

現實太殘酷害3星座變冷漠 他們「戴面具」迎合別人
巴奧／美體操隊提交新影片：成績公布後47秒即提上訴

巴奧／美體操隊提交新影片：成績公布後47秒即提上訴
最容易紅杏出牆的「4大星座」：雙子愛找刺激、射手要空間

最容易紅杏出牆的「4大星座」：雙子愛找刺激、射手要空間
不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降

不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降
巴奧結束就傳緋聞 谷愛凌和法國飛魚「夜店熱舞」

巴奧結束就傳緋聞 谷愛凌和法國飛魚「夜店熱舞」