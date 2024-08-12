我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克將專訪川普 今晚直播對談

掛牌出售前發生爆炸 馬州年邁屋主及承包商喪生屋內

認作帳3大錯誤 柯文哲直播致歉：讓支持者焦慮很慚愧

記者黃婉婷、侯俐安／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲(左)陷入政治獻金申報不實疑雲，他晚間在民眾黨立委黃國昌主持的直播節目。(圖／取自黃國昌YouTube直播)
民眾黨主席柯文哲(左)陷入政治獻金申報不實疑雲，他晚間在民眾黨立委黃國昌主持的直播節目。(圖／取自黃國昌YouTube直播)

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報不實疑雲，他晚間在民眾黨立委黃國昌主持的直播節目提出三大錯誤，包含競選總部團隊應更完整，輸帳、查帳不應是同一組人，財務部也應再檢查一遍。他自陳，內心最難過的是犯了這麼低級的錯，讓支持者心情如洗三溫暖，他要向支持者道歉，「抱歉，讓支持者這麼焦慮，很慚愧」。

柯文哲還原，事發後第一時間他聽到消息很無言，他知道自己沒有拿錢，因此心中有閃過一絲念頭，究竟是被會計師汙錢、還是財務部汙錢，直到時任競辦主任周榆修、發言人陳智菡查到有好幾百萬經費「有憑證、沒輸進去」，就大概知道怎麼一回事。

自認犯最大的錯在哪裡？柯文哲說，這如瑞士乳酪理論，每個地方都有錯，他昨晚就在寫檢討報告了。他說，若重來一遍，第一，競選總部的組成，應該要多一點人，或混合編組，當初是想說人精簡，能委外就委外，看到帳單就支出、再找會計師處理就好，因此幾乎都把重要業務委外，但其實，核心業務還是要保留在團體內。

柯文哲表示，第二個錯誤是輸帳、查帳，不該是同一組人，他也是識人不明，他聽了很多理由都不是理由，甚至是輸帳後，財務部也沒有確認，否則若多一個動作再查，就會發現有幾筆大筆支出。

柯文哲表示，團隊一直以為監察院只會關心進帳，畢竟進帳有18萬筆，他們花了很大的力氣檢查。原本還認為監察院都沒看支出，總數對就好了，因此看差多少錢就灌到大筆的，但沒想到那些公司會被扣所得稅。

柯文哲說，人家問他要不要道歉，「我內心最難過的是，支持者心情也都在洗三溫暖，怎麼會有這麼離譜的錯」，這麼低級的錯誤，他講了，人家也不相信。

柯文哲說，我們還是有犯一些錯誤，相信支持者心情都在洗三溫暖，現在雖然真相大白，但台灣媒體就是捕風捉影，從三八案開始每天都說他要被抓去關，但也沒幹什麼事，現在再補這件，「但這件事烏龍啦，不是汙錢」。未來還是要寫成SOP，核心業務要自己做，記帳、查帳要分開，也還是要有二次確認過程。

他說，台灣民眾黨還是小黨，成立首日就歷經各式各樣的打擊，再一步一步爭過下來，但只要撐過去還是有機會，反正有錯就改，只要正直，有錯認錯、再改。  至於是否會因為此事一改人性本善的念頭。他說，世界上一定有壞人，但不要一開始就把人當小偷來防備，雖然有時會因為相信別人而受傷，假使要因此防備每個人，人生路會更窄，「老實講，我也沒想到怎麼會有這種天兵，總額對就好，其他不想Key就灌到大筆的，哇操，這實在是」，但他也不贊成一開始就把每個人當小偷防備。

柯文哲

上一則

柯文哲道歉了…坦言團隊把關不足 未來會從錯誤中學習

下一則

柯文哲將政治獻金矛頭指向會計師 端木正回擊了

延伸閱讀

柯文哲道歉了…坦言團隊把關不足 未來會從錯誤中學習

柯文哲道歉了…坦言團隊把關不足 未來會從錯誤中學習
假帳疑雲 柯文哲：所有支出都有憑證 沒有跑到任何個人口袋

假帳疑雲 柯文哲：所有支出都有憑證 沒有跑到任何個人口袋
假帳疑雲 黃珊珊被點名 民眾黨將定調低級錯誤

假帳疑雲 黃珊珊被點名 民眾黨將定調低級錯誤
新聞眼／「木可」你不可 選舉爛帳把公開透明打出原形

新聞眼／「木可」你不可 選舉爛帳把公開透明打出原形

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社資料照)

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

2024-08-06 14:16
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。(本報資料照片)

改中華隊奧運會歌？ 李艷秋：除非你願意犧牲選手

2024-08-06 20:10
基隆市長謝國樑今天宣布，市府與台糖合作，已找到企業，阿根納造船廠遺構將重新定位和發展。(記者游明煌／攝影)

「美國隊長」曾拍照取景 基隆殘破阿根納造船廠將活化多功能飯店

2024-08-07 00:00
國民黨立委翁曉玲。(本報系資料照)

稱麟洋奪金是中國人驕傲挨轟 翁曉玲：遺憾被抹黑

2024-08-05 09:59

超人氣

更多 >
現實太殘酷害3星座變冷漠 他們「戴面具」迎合別人

現實太殘酷害3星座變冷漠 他們「戴面具」迎合別人
爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌

爆炸性改判 奧委會要求美體操女將歸還銅牌
巴奧／美體操隊提交新影片：成績公布後47秒即提上訴

巴奧／美體操隊提交新影片：成績公布後47秒即提上訴
不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降

不斷更新／巴奧閉幕式 湯姆克魯斯從天而降
巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸

巴奧女籃／1分險勝法國 美跨季61連勝完成8連霸