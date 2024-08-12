柯文哲道歉了…坦言團隊把關不足 未來會從錯誤中學習

柯文哲與時任競選團隊成員總幹事黃珊珊、副總幹事陳智菡及財務長李文宗下午舉行「2024總統大選柯文哲政治獻金說明記者會」，向社會大眾釋疑。(記者侯永全／攝影)

民眾黨主席柯文哲 身陷政治獻金疑雲，他晚間透過臉書 發文致歉，坦承競選團隊把所有憑證交給會計師處理，最後到監察院申報沒有再進行檢查，民眾黨會從錯誤中學習，並且以更高的標準自我要求，「我不會因此失去對人的信任，也不會讓自己被擊垮。」

柯文哲晚間在臉書發文，民眾黨會從錯誤中學習，以更高標準自我要求，未來會反省改進、持續進步，不讓支持者失望，也不能被任何挫折擊垮。

柯文哲表示，在監察院公布政治獻金資料後，承包競選活動的廠商發出聲明，指控競選團隊的政治獻金申報不實，他本人深感錯愕，因此在周末假日時間，召集會計師、競選團隊等相關人員逐筆查對。

柯文哲指出，兩天下來找出會計師漏報的1817萬支出單據，收款的廠商、時間、金額、金流都有，每一筆都是用在競選活動，沒有流入個人口袋，他們也在今天的記者會，攤開全部單據供大眾檢視。

然而，柯文哲也坦言，競選總部把所有憑證交給會計師處理，最後到監察院申報沒有再進行檢查，儘管從漏報、短差到虛報，團隊事前並不知情，因此也有應盡的責任，目前已經清查競選支出40萬以上的單據，接下來還要加緊腳步，清查所有單據，並且追究會計師法律責任。

柯文哲表示，自己的人生一路走來，各種挫折與打擊從沒少過，這一次各種陰謀論齊發，但是他仍然寧可相信，這是來自人性的惰性、便宜行事所造成，而非蓄意的欺騙，「我也不會因此失去對人的信任，也不會讓自己被擊垮」，民眾黨會努力完成支持者託付，「很抱歉這一次我們沒有做好，但是我們會繼續努力，繼續前進。」