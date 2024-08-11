批柯文哲打模糊仗 羅淑蕾：直接公開3筆關鍵發票就好

國民黨前立委羅淑蕾。(本報系資料照)

民眾黨坦承黨主席柯文哲 2024總統大選政治獻金申報有瑕疵，曾於民眾黨服務的政治評論員吳靜怡今天指出，民眾黨現在刻意製造要抓內鬼的模樣，但有問題的就是柯文哲競辦總幹事黃珊珊跟「柯友友」、眾望基金會董事長李文宗，要白營別再混淆視聽。會計師出身的國民黨 前立委羅淑蕾指出，柯文哲一貫手法就是打迷糊仗，關鍵資料只有3筆款項，直接公開發票即可，更別提如此大的金流，柯文哲怎可能不知情？

吳靜怡在臉書 發文表示，民眾黨現在刻意製造要抓內鬼，大可不必，因為真正有問題的就是「黃珊珊、李文宗」才是會計作帳的關鍵魔法。不要像已被停職的新竹市長高虹安一樣想推給她的立委辦公室行政主任黃惠玟（小兔），或找個掛名競總財務、公司掛名董事長的辦事員李文娟出來背鍋，也別一直讓柯文哲的妻子陳佩琪發文、廠商爆料互推，企圖大量擾亂視聽。

羅淑蕾對此表示，柯文哲一貫的手法就是將案件打得一團亂，打迷糊仗，東推西推。當年MG149事件時，就是用類似手法來混淆視聽，連公布資料在網路上都不敢。

羅淑蕾提到，柯文哲說此次帳戶清查資料多筆，相當繁雜，需要會計師查照。不過關鍵資料只有3筆款項，其實只要將這３筆共9百多萬元的發票、金流拿出來就好了。柯文哲到現在都不做，還要抓什麼內鬼？根本是企圖轉移焦點。