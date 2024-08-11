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民主黨全代會在即 民主黨議員團訪台

記者陳熙文／台北即時報導
中華民國外交部。(本報系資料照)
中華民國外交部。(本報系資料照)

2024民主黨全國代表大會，將於8月19日至22日在芝加哥聯合中心舉行，聯邦眾議員史崔珂蘭（Marilyn Strickland）今天仍率領民主黨議員團訪問台灣，台外交部誠摯歡迎訪團，以具體行動彰顯美國國會對台灣及台海和平與穩定的堅定支持。

民主黨全代會即將登場，眾議員史崔珂蘭仍率領民主黨議員團訪台，展開為期5日的訪問，訪團成員包括眾議員布朗莉（Julia Brownley）、德田（Jill Tokuda）、柯珞珂特（Jasmine Crockett）及所屬幕僚。

台外交部指出，訪團在台期間將晉見台總統賴清德、副總統蕭美琴，並接受外交部長林佳龍款宴，與台方就台美關係、台海及區域安全情勢等重要議題交換意見。這次訪團成員均由女性議員組成，也期待就女性參與公共事務等議題進行交流。

台外交部表示，德田去年6月曾隨同眾院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）訪團到台灣，其他成員則為首次訪台，４位議員都長期關注印太情勢及台海安全且立場友台，過去曾分別以連署議案等多元方式，肯定台灣民主並傳達對台灣人民的支持。

台外交部表示，面對中國持續以灰色地帶手段侵擾台海周邊並企圖片面改變區域現狀，史崔珂蘭等議員訪台，是以具體行動展現對台灣的支持。未來外交部也將持續與美國國會及行政部門等各界友人攜手合作，進一步推動台美奠基於共享價值及利益的緊密夥伴關係，共同促進區域和平、穩定與繁榮。

民主黨 眾議員 眾院

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