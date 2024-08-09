AIT處長拜會 盧秀燕：盼與美深化合作

美國在台協會處長谷立言8日拜會台中市府，市長盧秀燕準備台式下午茶刈包、珍奶接待。（圖／台中市府提供）

台中市長盧秀燕 訪美行結束，美國在台協會AI T處長谷立言（Raymond Greene）8日拜會台中市府，盧秀燕親自接待，盧準備台灣小吃刈包、珍珠奶茶招待。盧秀燕強調，台中在美國有18個姊妹市與友好城市，未來與美國各界可開創更多合作空間，盼持續深化交流。

本報系聯合報報導，盧秀燕7月訪美，飛機甫落地就因為凱米颱風襲台，停留七小時就搭機返台中坐鎮防颱，指揮67小時後再搭機赴美，參加洛杉磯僑界聚會，以及聖地牙哥市政府。

盧秀燕親自接待AIT拜會，她說，台中在美國有18個姊妹市及友好城市，與美國各城市在經貿、文教互動密切，台中是科技重鎮，光學、半導體、精密機械、AI、電動車等產業蓬勃發展，吸引美光、台積電加碼投資；市府打造投資環境，未來與美國各界可開創更多合作空間，盼持續深化交流合作。

盧秀燕強調，她7月訪美，拜訪西雅圖市及姊妹市、友好城市，雖颱風返國坐鎮防災，颱風過後排除萬難、信守承諾繼續訪美行程，成功地推動城市外交及行銷科技台中。

盧為「台灣女婿」谷立言準備台式下午茶刈包、珍珠奶茶招待。她強調，台中爵士音樂節今年20周年慶，邀請谷處長參加聆賞音樂；台中還有國際踩舞嘉年華、聖誕節點燈活動與跨年晚會，歡迎谷常來台中。

AIT拜會中市府由谷立言帶隊，包含政治組官員艾曼琳、政治組助理黃華璽、經濟組官員應堅妮、經濟組資深研究員史大慶等人。

台北中國時報報導，盧秀燕是國民黨內角逐2028總統熱門人選，成功連任台中市長後，即馬不停蹄展開城市對城市交流，並密集出訪，4月訪問新加坡，緊接著於7月赴美，引起關注。日本 台灣交流協會台北事務所代表片山和之5月前往台中市府拜會盧秀燕時，盛情邀請盧訪日，傳出盧年底可能規畫訪日。但藍營人士指出，尚未聽說年底訪日消息。