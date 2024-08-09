疫後首團陸客抵馬祖 兩岸觀光露曙光

中斷四年半後，首個陸客團9日赴馬祖旅遊，有團員六人與一名領隊共七人，預計以三天二夜走訪南竿與北竿景點。（中央社／龍福旅行社提供）

「二一四」陸船翻覆事件與滯陸胡姓釣客事件解決後，兩岸觀光 出現突破性進展，昨天首個新冠疫情 後的大陸赴台旅遊團，從福州搭乘「小三通」抵達馬祖進行三天二夜的旅行。陸委會、海基會、觀光署昨天均表示，「台方樂見陸客到馬祖旅遊」。

中國大陸官媒中新社報導，昨天上午，搭載著30名旅客的「安麒六號」輪從福州馬尾瑯岐碼頭駛向馬祖福澳，其中包含七名赴馬祖旅遊的大陸旅客。

報導稱，這是福（州）馬（祖）「小三通」客運航線復航後迎接的「首個赴馬祖旅遊團」，並引述旅遊團員王女士說，「這是我第一次去馬祖遊玩」、「從這裡坐船去馬祖只要80分鐘，很便捷，我很期待這次旅行」。

大陸來台觀光團中斷四年半後，昨天首見陸客團，陸委會昨晚表示，台方樂見陸客到馬祖旅遊，並歡迎更多陸客到馬祖、金門旅遊。

陸委會指出，本團七人於8月5日向移民 署申請，「均經專案審查許可，目前尚無其他旅遊團提出申請」。

海基會則回應指出，「兩岸人民正常旅遊往來，有利促進雙方相互理解及良性互動。對於首團陸客團到馬祖旅遊，本會樂觀其成，期待兩岸逐步恢復健康有序的交流」。

交通部觀光署長周永暉說，台方很歡迎大陸旅客來台，雙方是否因此進一步開放，會再評估。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，此次大陸七人團應該是以俗稱「L簽」的團體旅遊簽證來台。近期有感受到陸委會釋出善意，希望兩岸能相向而行。他說，禁團令跟橙色警戒有相互關聯，屆時若有好消息，這兩項應該會一起解除。

旅行業界也表示，樂見此好消息，更盼望在今年底前兩岸觀光全面開放。

新冠疫情爆發後，中央流行疫情指揮中心於2020年1月26日宣布暫緩大陸人士來台觀光旅遊。而到2023年8月陸委會宣布當年9月1日起，恢復旅居及留學第三地陸籍人士得申請來台觀光。陸委會當年8月24日也有公布基於對等原則的兩岸觀光旅遊計畫，但當時未獲大陸回應；而陸方今年4月的兩岸觀光政策也沒有得到陸委會積極響應。

陸文旅部副部長饒權今年4月28日在北京會見到訪的立法院國民黨團總召傅崐萁一行，宣布將率先恢復福建居民到馬祖（台方連江縣）旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航恢復後，恢復福建居民赴台團客。

據指出，這七名團客包含一名領隊、六名團員，是以「旅遊團」名義申請赴馬祖旅遊，負責申請的龍福旅行社孫先生指出，此次組團的大陸旅行社就是其長期配合的旅行社，大陸那邊收集材料然後交由其上傳給移民署辦理「入馬證」。