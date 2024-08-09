日經：台防長有望改革國防阻北京侵略 面臨2障礙

台灣國防部長顧立雄。（本報資料照片）

台灣國防部 長顧立雄是台灣2002年實施國防二法以來第3位文人防長，總統賴清德交付他防阻中國侵略的重任，但顧立雄也面臨部分官員反對改革以及在野黨於立法院占多數的兩大挑戰。

65歲的顧立雄上個月出席「國軍軍事校院2024年班愛國教育」結訓典禮，他告訴在場全體少尉軍官：「面對敵人威脅，國家會盡最大的努力，籌獲滿足作戰需求，符合不對稱作戰的裝備武器。」

顧立雄也矢言導入先進實戰化的訓練，「國家要將國軍打造成為可以守住台灣，能打仗、能打勝仗的現代化部隊」。

日經亞洲（Nikkei Asia）近日報導，美國前白宮國安會台灣、中國與蒙古事務主任簡以榮（Ivan Kanapathy）評論，顧立雄可能成為台灣自1990年代初期民主化以來，「第一位具有影響力的文人防長」。

簡以榮說道：「他出任防長，對於台灣、中國與美國關係之間的更廣泛政治脈絡非常了解，也深刻理解台灣國防戰力的缺點。」顧立雄曾在前總統蔡英文執政期間擔任國安會秘書長。

民進黨 資深立法委員、外交及國防委員會召委王定宇表示，顧立雄擔任國安會秘書長期間，「在台美雙方軍事合作及軍售計畫方面，深受時任總統蔡英文信任」。

王定宇告訴日經亞洲：「他會是一位非常可靠，具有改革及創新能力的部長。」

曾與顧立雄共事的前總統府發言人Kolas Yotaka指出，他一接任防長就宣布效法美軍成立「國防創新小組」，發展無人機等技術，也試圖提升國軍年度軍演的實戰性。

Kolas Yotaka稱讚顧立雄：「敏捷聰明，富有創意及決斷力，且對國際事務瞭如指掌。」

國防部過去對於轉向不對稱戰略僅以口頭支持，而國際危機組織（ICG）去年10月發布的報告提到，台灣「雖然名義上奉行這樣的戰略，並採取行動製造及採購更多小型、機動且致命的飛彈，還有水雷及小型艦艇，但仍無法確定台灣是否致力實行真正的不對稱戰略」。

2021年8月，國防部取消了2018年批准的一項計畫，該計畫原本打算打造60艘微型飛彈突擊艇。同時，許多軍方領導階層人士相信，要抵禦中國「灰色地帶」（gray zone）侵略行動，他們仍需要戰機與戰艦。

前參謀總長李喜明認為，任命身為文人的顧立雄擔任防長並非一件壞事，就「豪豬戰略」而言，「比起過去幾位防長，他更加支持不對稱戰略，想法開明也願意接觸媒體，且賦予同樣支持不對稱作戰的參謀總長梅家樹許多權限去管理軍隊」。

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表示，先前3任防長都是老派的將軍出身，紀錄顯示他們對戰備整備缺乏興趣且輕視變革，相較之下「顧立雄似乎想改革軍隊，也對改革方式以及從何處著手有想法」。

顧立雄已採取行動調整國軍文化，除了三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳，傳統刺槍術也被更符合實戰的槍械格鬥取代。

簡以榮也提到，有別於前幾任防長，顧立雄回應的對象是台灣民選領導人，而非狹隘地維護軍方利益。他還說，華府「高度重視」顧立雄及梅家樹兩人。

然而，顧立雄的主要問題在於，他能從在野陣營國民黨及民眾黨所主導的立法院獲得多少支持？

台灣大學政治學者南樂（Lev Nachman）評論：「不只顧立雄，國防改革及預算 是整個民進黨最重要的法案。但是國民黨與民眾黨迄今的行動顯示，他們不傾向通過增加國防預算的法案，更別說任何進一步的國防改革了。」

南樂還警告，對於台灣國防轉型的重要性缺乏共識，加上在野陣營對民進黨「過度對立的態度」，可能導致顧立雄推動改革失敗。