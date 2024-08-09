首團中國遊客赴馬祖成行 7人搭「福馬小三通」抵達

福(州)馬(祖)「小三通」客運航線復航後迎接「首個赴馬祖旅遊團」。圖為赴馬祖旅遊團準備通關。中新社

中國福州和馬祖「小三通」客運航線復航後，今天出現首個中國赴馬祖旅遊團，共有7名中國旅客。據中國官媒報導，旅遊團員王女士說，這是我第一次去馬祖遊玩，直言坐船很便捷，「我很期待這次旅行！」

據中新社，9日上午，搭載著30名旅客的「安麒6號」輪駛出福州馬尾瑯岐碼頭，駛向馬祖福澳，其中包含7名赴馬祖旅遊的中國旅客。

報導稱，這是福(州)馬(祖)「小三通」客運航線復航後迎接的「首個赴馬祖旅遊團」。

報導引述旅遊團員王女士在通關時對邊檢中國民警林莉說，「這是我第一次去馬祖遊玩」、「從這裡坐船去馬祖只要80分鐘，很便捷，我很期待這次旅行！」

福州出入境邊境檢查站執勤三隊副隊長林沛表示，福馬「小三通」客運航線以航程短、服務優、性價比高等優勢成為兩岸人員交流往來的「黃金通道」，往返的旅客主要以探親、訪友為主。她表示，隨著旅遊人數的增多，福馬「小三通」航線的客流量將會逐步增加。

中國官媒報導指，自2023年1月8日馬尾瑯岐至馬祖航線復航、2月19日連江黃岐至馬祖航線復航以來，福馬「小三通」客運航線往來客流量呈增長趨勢。今年4月1日起，福馬「小三通」客運航線由每日兩進兩出四趟航班，增加為每日四進四出八趟航班。

據統計，今年來，截至8月9日，福州出入境邊防檢查站累計驗放客輪1236艘次，年增99%，查驗出入境旅客4.3萬餘人次，年增123%。

就兩岸觀光 開放，今年4月28日，中國文旅部副部長饒權會見立法院國民黨 團總召傅崐萁等立委一行時，曾宣告將率先開放福建居民赴馬祖旅遊，並要求須先恢復平潭至台灣的海上客運船，才會讓福建居民赴台灣團體遊。

接著，今年6月底，由福州市旅遊協會會長韓鳴率領的福州市旅遊協會馬祖踩線團一行22人，進行了三天兩夜踩線考察行程，期間參訪南竿馬祖酒廠、八八坑道、馬祖天后宮、大漢據點、津沙聚落等景點。隨後，陸委會7月1日時表示，歡迎中國遊客儘速提出到馬祖、金門旅行申請，政府將依程序進行專案審查。