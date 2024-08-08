林郁婷飽受性別霸凌 律師：經歷過家暴的人都很勇敢

中華拳擊隊女將林郁婷（左）挺進奧運金牌戰。記者季相儒／攝影

中華拳擊隊女將林郁婷 飽受性別議題霸凌，令國人心疼；她昨天在巴黎奧運 4強賽勝出，拚進金牌戰。不過，賽後土耳其選手卡拉曼高舉雙手用食指比出「X」的手勢暗示性別風波，「哈利波特」小說家JK羅琳也發文嘲諷。律師呂秋遠在臉書表示，現在竟然還有人討論林郁婷闖進金牌賽，究竟是不是如同羅琳所說的，「男性毆打女性」的粗暴說法，感到非常不可思議。

國際奧委會一直力挺林郁婷是女性。呂秋遠表示，奧運最重視的、最反對的，就是利用藥物增強體能，或是非自然的體能取得運動上的榮譽。林郁婷已經獲得奧委會支持，認為她沒有問題。不管是藥物，或是性別分組，奧運會都給予林郁婷完全的支持。林郁婷出生到現在，沒有轉換性別過，不論是手術或是服用藥物。她的性別登記是女性，所有的求學過程、訓練過程，也沒有任何性別爭議。

「唯一的爭議，是一個不被奧委會承認、有俄羅斯單一資金贊助疑慮、財務完全不透明、貪汙腐敗的爭議拳擊協會，以充滿爭議的檢測 方式，給了充滿爭議的結論」。呂秋遠表示，到目前為止，到底檢測了什麼，不說、檢測結果是什麼，不說。總之，就是一個爭議的協會做了爭議的檢測，給了爭議的結果。

呂秋遠表示，不論是羅琳、其他落敗的選手，「根本就是相信了他們自己的相信而已」，羅琳相信了「林郁婷是性別轉換者」，或是「沒被發現的男性」。其他選手相信，「自己落敗都是因為林郁婷是男性」，接著安慰自己、嘲諷林郁婷，「這一切都是幻覺，我的理念是對的，我輸了這場比賽是應該的」。

姑且不論林郁婷的成長歷程、她的過去有沒有進行性別轉換、服用任何藥物，這也都是公開的。呂秋遠表示，在運動賽事上做性別認定，原本就是很複雜的科學與倫理問題，從外觀、睪酮素到染色體，都曾經是檢查的重點。只憑了一個爭議的協會做了不可以說的檢測，就否定選手的努力，直接認定林郁婷就是有問題的，是不是打擊錯誤或是輸不起？

呂秋遠表示，林郁婷不是性別轉換者，就不是。林郁婷染色體有沒有問題？沒有正式的檢測報告。林郁婷睾酮素有沒有問題？有檢測報告，奧委會認為符合標準。

「請問，我們參加一項比賽，主辦單位說我們符合標準，所以我們可以參賽，主辦單位都說沒問題了，到底旁邊的人還有什麼問題？」呂秋遠表示，那些選手，要不就一開始拒絕不要打，要不就是願打服輸，在場上打輸以後羞辱對手，這是什麼樣的精神勝利法？更何況這種行為還重重的傷害了別人？

呂秋遠表示，說不被這些流言影響，真的很難。不過，經歷過家暴的人，都是很勇敢的，我們就認真地來期待這場金牌之戰吧！