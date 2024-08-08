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林郁婷遭國際拳總質疑 藍委：經部應停止進口俄天然氣

記者王千豪／台北即時報導
針對國際拳擊總會舉行記者會質疑台灣拳擊隊女將林郁婷性別，國民黨立委許宇甄表示，IBA的主要贊助者為俄羅斯天然氣業者，經濟部應該立即停止從俄羅斯進口天然氣，不該讓他們拿台灣的錢羞辱台灣選手。(圖／許宇甄辦公室提供)
針對國際拳擊總會舉行記者會質疑台灣拳擊隊女將林郁婷性別，國民黨立委許宇甄表示，IBA的主要贊助者為俄羅斯天然氣業者，經濟部應該立即停止從俄羅斯進口天然氣，不該讓他們拿台灣的錢羞辱台灣選手。(圖／許宇甄辦公室提供)

中華拳擊隊女將林郁婷參加奧運捲入性別紛爭，國際拳擊總會（IBA）舉行記者會爭議卻讓事件延燒，國民黨立委許宇甄表示，IBA的主要贊助者為俄羅斯天然氣業者，經濟部應該立即停止從俄羅斯進口天然氣，不該讓他們拿我們的錢羞辱台灣選手。

許宇甄表示：IBA未能提出實質證據就再次召開記者會批評林郁婷，挑起性別爭議，知名作家J.K.羅琳也再次發文批評，他們皆無視巴黎奧會賽前對林郁婷的合格檢測，僵固的思想像極了糞坑裡的石頭，又臭又硬，政府機關不應沉默，應該站出來幫台灣的選手發聲。

許宇甄提醒，國際奧會已為此次性別爭議事件特別發出聲明，並表示所有參加拳擊賽選手都符合資格，不應被網路霸凌。她呼籲賴政府部門應全員動起來，拿出應有作為保護台灣的選手，該抗議就要抗議，該提告就要提告。

許宇甄建議外交部可以發函給美國、英國、土耳其等外交單位，跟他們表達台灣人對於他們國人不當言論的不滿。千萬不要再像以往向WTO抗議中國禁止台灣水果輸中事件，在國內說的義憤填膺，在WTO卻像縮頭烏龜，只敢嘴巴碎碎念，連正式書面抗議都不敢提。

許宇甄指出，國際拳擊總會因多項貪腐醜聞，進而被國際奧會停權，至今為止未見國際拳擊總會改善，而國際拳擊總會的主要贊助者是俄羅斯天然氣業者，2022年俄烏戰爭開打後，台灣曾宣示不再進口俄羅斯天然氣，但依據能源署統計資料顯示，台灣今年1至6月已從俄羅斯進口26.2萬公噸天然氣。

許宇甄呼籲，不該讓國際拳擊總會拿台灣的錢羞辱台灣選手，經濟部應該立即停止從俄羅斯進口天然氣。

俄羅斯 天然氣 林郁婷

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