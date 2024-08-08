朱立倫被指曾見挺大麻美眾議員 國民黨：對比指鹿為馬

國民黨黨主席朱立倫去年2月於國民黨智庫接見美國聯邦眾議員康納(Ro Khanna)、歐清傑(Jake Auchincloss)、傑克森(Jonathan Jackson)及幕僚團隊。(圖／國民黨提供)

國民黨 副發言人康晉瑜昨揭露，訪美期間不與綠營共赴僑宴，是因該行程牽涉到大麻供應商。不過，周刊報導指出，國民黨主席朱立倫去年初，也曾接見領銜提案大麻合法化 的美眾議員康納，被酸是自打臉。國民黨今反擊，拿國會議員與兒虐經歷的大麻商人來做類比，顯然是想迴避民進黨 脫團行程與大麻商人有關。

國民黨發言人楊智伃表示，民進黨的觀選團不配合外交部安排既定行程，與疑似兒虐的大麻廠商CEO聚會，大翻車後竟然瞎扯朱立倫與美國國會議員的會面。世界各國議員，藍綠兩黨均有交流，去年2月時任蔡英文總統與立法院長游錫堃，都曾接見美國聯邦眾議院康納訪團。

楊智伃質疑，外交部與民進黨駐美辦事處均可開大門走大路，直接與議員溝通聯繫，為何民進黨必須通過具有兒虐經歷的大麻商人穿針引線？民進黨繼續用指鹿為馬、天壤之別的對比，來無差別攻擊在野黨，卻不曾看到賴清德主席對內好好整頓，民進黨內部毒品黑金詐騙氾濫的議題。

楊智伃指出，民進黨雲林縣前縣議員顏旭懋被法院判定為販毒集團金主，幫助販毒集團走私安毒；民進黨台北市黨部前評委召集人之子趙介佑因販毒、詐欺被判8年6月有期徒刑；在去年民進黨提名大法官在憲法法庭減輕販毒量刑，根本就是幫毒梟開後門；民進黨黨團總召柯建銘兒子涉大麻案更被輕輕放下。

楊智伃表示，民進黨對黑金毒品詐騙爭議不斷打假球，跟大麻商人的聚會也是含糊不清，在最應該團結做外交的時刻，卻只汲汲營營想透過抹黑造謠針對在野黨。她呼籲，民進黨主席賴清德好好整頓內部問題，交代清楚為何要接受大麻商的招待，不要失去民心，更失去格局。