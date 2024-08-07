卸任台駐日代表 謝長廷：人生又翻過新的一頁

謝長廷卸任駐日代表一職，在臉書上透露7日下午返回台灣。圖／聯合報系資料照片

台灣總統府昨發布總統令，駐日本 代表謝長廷卸任免職。謝長廷今在臉書發文表示，他已搭機返台，「我知道自己的人生又翻過新的一頁」。

謝長廷表示，今天早上起床，梳洗後就繼續昨晚未完的行李雜物的整理工作，好在代表室二位好祕書趕來支援，才能在11點以前打包完畢，偕同太太下樓向同仁握手告別。

他指出，依規定要在移交清冊簽名、並交還公用手機、保險櫃鑰匙及出入代表處門卡，表示以後再不能隨意進入代表處了。其次要交回居留身分証，表示下次不能以居住者身分再入境日本。他指出，抵台時還要交回代表的公務護照，下次出國就要以一般平民護照辦理了，每一年都有看到同仁辦理類似手續，這次輪到自己，不免依依若有所失。

謝長廷指出，日台交流協會谷崎理事長、田中部長，及華航、長榮 的朋友，和代表處老同事都到機場送別；他在飛機上翻看朋友的祝福的留言和同仁製作的惜別卡片，倍感溫馨，回想八年多前來日的心情，那時台日曾在海上船艦對峙，異常緊張，如今在台日關係友好穩定的時刻離開，可以說值得感恩。

謝長廷說，這八年多來由於同仁、家人的努力和配合，加上僑界及日本友人的支持，克服許多困難，也解決不少懸案，他自己在過去八年，連重一點的感冒都沒有得過，可以把最健康的一段歲月奉獻給國家，算是非常慶幸，在台灣疫情 和其他遭到困難孤立的時刻，有機會爭取到日本各界的及時支援，發揮實質外交的功能，內心更是深深感恩。

謝長廷說，他搭乘的飛機好巧也是上次飛機遭遇雷擊的同一空姐和機長服務，飛行很平穩，而且預期會在下雨前抵達台北，真的感覺受到祝福。他最後表示，抵達松山場場有一群好友熱情接機，別時容易見時難，大家一定很高興又可以常常在台灣見面，他知道自己的人生又翻過新的一頁。